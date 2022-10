Duurzaam Gebouwd Congres 2022: Financiering van de verduurzamingsopgave

Over minder dan drie weken ontmoeten we je op het Duurzaam Gebouwd Congres 2022 en werken we samen aan een klimaatneutrale omgeving. Inmiddels kunnen we je vertellen over meer dan 20 sessies die je kunt vinden in het programma. Iedere sessie geeft je nieuwe handvaten om versneld richting klimaatneutraal te gaan. We lichten er in dit artikel weer vier uit.

Foto: Flashback naar Duurzaam Gebouwd Congres 2016

Vlnr: Frank van de Poel, Richard ter Horst, Reint Brondijk en Claire den Hertog

Zo kom je erachter hoe je energie kunt besparen en concreet aan de slag gaat met het verduurzamen van sportlocaties binnen je regio. Samen met Claire den Hertog ga je met behulp van Sport NL Groen actief aan de slag met je eigen portfolio.

Gebouw wordt local-grid

Ook word je regisseur van je eigen energie. Parkeerplaatsen krijgen EV-laadstations en daken worden volgelegd met zonnepanelen. Ondertussen kunnen netbeheerders de stijging van stroomverbruik- en opwekking nauwelijks aan en roepen ze ondernemers op om meer tijdens daluren stroom te verbruiken. Samen met Richard ter Horst en Ardo Leijen van Eaton ga je op zoek naar de oplossing: jouw gebouw wordt een local-grid!

Klein beginnen en bijsturen

Daarnaast hoor je hoe een gemeente als Groningen de verduurzamingsopgave financiert. Om nieuwe ideeën en systemen in de praktijk werkend te krijgen moet er volgens Frank van de Poel durf zijn en is het van belang om de weg te kennen binnen overheidsland en de eigen organisatie. Begin klein, zodat er vertrouwen wordt gewekt en je kunt bijsturen. Je hoort het van Van de Poel.

Betaalbare duurzaamheid

Het vierde en laatste onderwerp is betaalbare duurzaamheid, vooral gekoppeld aan de opgave om 8 miljoen woningen onder het mes te brengen. In de presentatie van Reint Brondijk word je meegenomen in de aanpak van betaalbaarheid en financiering. Je krijgt houvast in het oerwoud van financiële mogelijkheden die er zijn voor verduurzaming.

Steek de handen uit de mouwen

Klaar om samen te werken? Schrijf je in!