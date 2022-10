Andy van den Dobbelsteen op Kennisevent Toekomstvastwaarde

Duurzaam Gebouwd-expert en hoogleraar Climate Design & Sustainability Andy van den Dobbelsteen van TU Delft maakt zijn opwachting tijdens het Kennisevent Toekomstvastwaarde op 17 november aanstaande. Van den Dobbelsteen vertelt je tijdens zijn keynote over de urgentie van verduurzaming en het belang van duurzaam bouwen, duurzame energiesystemen en klimaatadaptatie.

Foto: Duurzaam Gebouwd-expert Andy van den Dobbelsteen

Van den Dobbelsteen geeft vanuit zijn positie als hoogleraar aan de Faculteit Bouwkunde onderwijs en doet onderzoek op het gebied van duurzaam bouwen. De kern is het klimaatontwerp van gebouwen en de centrale focus is duurzame energiesystemen voor de gebouwde omgeving.

Kernbegrip daarbij is ‘Smart & Bioclimatic design’, waarbij de lokale omstandigheden zoals klimaat, bodem en omgeving optimaal worden ingezet in het ontwerp van de gebouwde omgeving. “Op deze manier komen we tot duurzaam gebruik van bronnen”, schreef Van den Dobbelsteen in zijn expertprofiel.

Vechten voor het voortbestaan

‘Toekomstvastwaarde’ is volgens Van den Dobbelsteen vooral een kwestie van vooruitdenken. “De waarde die vastgoed nu al heeft, om geschikt te zijn voor het jaar 2050 en verder.” In dat jaar moeten belangrijke doelstellingen uit het Klimaatakkoord zijn gerealiseerd: een CO 2 - en energieneutrale voorraad en een volledig circulaire economie, waarbij afval voedsel wordt. De urgentie is volgens hem duidelijk te proeven, want ‘we vechten om het voortbestaan van de mensheid op deze planeet’.

Klimaatadaptief, CO2-neutraal en natuurinclusief

Om gebouwen voor te bereiden op die toekomst, moeten we aan de slag. Een gebouw is volgens Van den Dobbelsteen pas duurzaam als het klimaatadaptief, CO2-neutraal en circulair en natuurinclusief is. “Daarnaast zijn kernelementen als gezondheid en comfort belangrijke fundering.” Wat en wie zijn er dan nodig om je gebouw te verduurzamen? Je hebt volgens hem kennis van zaken nodig, slimme ideeën. “Een gedreven opdrachtgever, architect en andere bouwpartijen zijn van belang. Maar ook het betrekken van lokale belanghebbenden en een integrale financiële beschouwing.”

Kennisevent Toekomstvastwaarde

Je hoort Van den Dobbelsteen aan het woord op 17 november aanstaande, op het Kennisevent Toekomstvastwaarde in het Nationaal Militair Museum in Soesterberg. Inschrijven doe je hier.