Meedenkers gezocht: Oplossingen voor het conflict tussen de natuur en de energietransitie

Er zijn grotere ambities geschetst voor zowel de Nederlandse natuur als voor de transitie naar een duurzame energievoorziening. En dat botst. Voor zijn opleiding Klimaat & Management aan Saxion Hogeschool in Deventer is Tristan Dekker een paper aan het schrijven over dit duurzaamheidsdilemma. Hij gaat er graag met u over in gesprek. Op het Congres Natuurlijk op 24 november in het Provinciehuis in Zwolle. Verhinderd? Stuur hem een mail en wissel in een persoonlijk gesprek uw ideeën uit.

Als verdieping op het dilemma schetst Tristan het doel van zijn paper: “Als onderwerp heb ik het conflict tussen de natuur en de energietransitie genomen. In dit paper wil ik de conflicten onderzoeken die ontstaan tussen deze twee ruimteclaims. Als vervolg op eerdere onderzoeken over het conflict tussen de woningverduurzaming en de gebouwgebonden soorten. Het dilemma komt onder meer naar voren bij bedreigingen voor vleermuizen, zoals spouwmuurisolatie en zonnepanelen. Verder wil ik kijken of windmolenparken en zonnevelden ook een bedreiging vormen voor soorten en biodiversiteit. Vaak wordt al wel gedacht aan natuurinclusieve oplossingen. Echter ben ik ook benieuwd of dit daadwerkelijk wordt toegepast. Hebben we het hier echt over natuurversterking?”

Samengevat wil Tristan voor zijn paper de volgende vragen beantwoorden:

Welke conflicten spelen tussen de natuur en de energietransitie?

Wat zijn de oplossingen voor deze conflicten?

Worden de kansen, die de energietransitie biedt voor natuurversterking, ook echt aangegrepen?

Meedenkers gezocht

Heeft u kennis of ideeën over het conflict tussen natuur en energietransitie? Of bent u bezig met de oplossingen? In dat geval wil Tristan u heel graag spreken. Dat kan in de Lounge van Congres Natuurlijk waarvoor u zich kunt aanmelden via www.congresnatuurlijk.nl. U kunt Tristan desgewenst ook al voorafgaand aan het evenement bereiken via zijn mailadres: 479913@student.saxion.nl.