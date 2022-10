Programma van Duurzaam Gebouwd Congres 2022 compleet

Met 28 sessies, 5 keynotes en een slotdebat heeft het Duurzaam Gebouwd Congres 2022 heel wat voor je in petto. Een dag lang werken we samen om maatschappelijke opgaves aan elkaar te verbinden en te versnellen naar een klimaatneutrale gebouwde omgeving in 2030: #hetkanwel! We ontmoeten elkaar op 3 november en steken de handen uit de mouwen in Congrescentrum Lumen, Zwolle.

Foto boven: Duurzaam Gebouwd Congres 2018, #VanGasLos!

Het klinkt spannend om in een tijd van een diversiteit aan crises in plaats van te vertragen, juist te versnellen. Toch zet het Duurzaam Gebouwd Congres in op de overtuiging om in turbulente tijden het positieve verschil te maken. Dat doen we onder bezielende leiding van dagvoorzitter Norbert Schotte (Gideon/Alba Concepts). We trappen af met Ruud Veltenaar, waarmee we vooruitblikken naar de toekomst. We horen van hem hoe we kunnen transformeren naar een volgende fase.

Woningbouwproductie versnellen (en betaalbaar maken!)

Marrit van der Schaar van provincie Utrecht laat vervolgens zien hoe de woningbouwproductie versnelt met de woondeal. Je hoort van haar hoe we op de juiste manier gaan opschalen en hoe jij kunt meedoen. De renovatieopgave én de betaalbaarheid van verduurzaming komen ruimschoots onder de aandacht dankzij Reint Brondijk van SVn en Frank van de Poel van gemeente Groningen. Zij kaarten aan hoe we de energiearmoede kunnen aanpakken en hoe we duurzaamheid en klimaatneutraliteit betaalbaar maken.

Innovatieve praktijkvoorbeelden

Met Johan Spijksma van Sport Fryslân en Limore Noach van CFP Green Buildings ondervind je vervolgens welke enorme kansen samenhangen met de verduurzaming van maatschappelijk vastgoed in het algemeen en sportlocaties in het bijzonder. Je hoort van hen hoe gemak, betaalbaarheid en schaalbaarheid hierin centraal staan. Daarna hoor je een enthousiaste Faas Moonen van TU/e, om uit te leggen hoe je innovaties van de grond krijgt met Europese subsidies. Hij vertelt je hoe het concreet werkt, waar je rekening mee moet houden en tot welke innovatieve praktijkvoorbeelden dit leidt.

Opgaves aan elkaar knopen

Kies vervolgens uit de 28 sessies die we samen met partners als Rijksvastgoedbedrijf, CFP Green Buildings, Cirkelstad en Building Balance hebben opgezet. Je leert hoe je klimaatimpact kunt maken met hoogwaardig producthergebruik, hoe je zelf aan de slag gaat met het verduurzamen van sportaccommodaties. Ook leer je wat Het Nieuwe Normaal voor jou kan betekenen en ontdek je hoe bouwers materialen uit de landbouw inzetten voor renovatie en verduurzaming.

Werkafspraken

We sluiten af met een netwerkborrel, maar voordat het zo ver is, praten we met Jan Willem van de Groep, Sander Woertman en Gertjan de Werk. Zij gaan in een debat in op de belangrijkste springplanken naar een CO 2 -neutrale en circulair gebouwde omgeving. De kennis die noodzakelijk is en de handvaten die nodig zijn om versnelling te maken komen voorbij, evenals een aantal ‘werkafspraken’ die we met elkaar maken. Na de netwerkborrel ga je naar huis met het gevoel dat je vandaag nog dingen anders kunt doen.

Schrijf je in!

We ontmoeten je graag op het Duurzaam Gebouwd Congres 2022, op 3 november 2022 in Congrescentrum Lumen in Zwolle. Je schrijft je hier in en leest het programma nog eens rustig na. Als partner/lid van Duurzaam Gebouwd heb je met je klantnummer gratis toegang.