Innovatieve energiebronnen en gedragsverandering tijdens Gamechangers in de Bouw & Infra

Op 1 december 2022 komen de innovators en innovaties bij elkaar die hard meewerken aan de vele transities en maatschappelijke opgaves. In dit artikel laten we je met trots het programma zien, met onder anderen Maurice Beijk en Yvette Watson.

Onderwerpen die gedurende de dag vol kennisdeling voorbijkomen zijn biobased bouwen, duurzaam beton, innovatieve energiebronnen en gedragsverandering op de werkvloer. Zo staat er onder andere een Betondebat onder leiding van Arjan Visser van Antea Group op het programma, evenals een sessie van Henberto Remmerts van TAUW: ‘Projectoverstijgende inkoop om ambities waar te maken’.

Slimmer, sneller en schoner bouwen

Maurice Beijk neemt je mee op weg naar een schoon 2050. Hij doet dat aan de hand van praktijkvoorbeelden onder andere op het vlak van vertrouwen, co-creatie en integraliteit. Met Martijn Weening ontdek je vervolgens hoe je op eenvoudige wijze je CO 2 -footprint bepaalt en van Anke Verhagen en Noor Schellens hoor je hoe je met biobased materialen slimmer, sneller en schoner bouwt.

Hoe normen de klimaatopgave stimuleren

Voordat de dag vol kennisdeling bijna ten einde is, duik je nog een slotdebat in met onder anderen Pieter Litjens van CROW, Willemien Bosch van NLingenieurs en Dianta Wilmsen van NEN over regels, standaarden, normen, aanbevelingen en hoe deze de klimaatopgave en verduurzaming in de bouwsector kunnen stimuleren.

De toekomst verkennen

Op een schitterende, centraal gelegen locatie - Kontakt der Kontinenten, Soesterberg - gaan we op verschillende manieren met elkaar de toekomst verkennen en interactief ontdekken wat er gebeurt en moet gebeuren om de klimaatverandering het hoofd te bieden en de doelen van de Klimaatakkoorden ruimschoots te halen.

Schrijf je in

Je leest hier meer informatie over het congres en hier schrijf je je meteen in.