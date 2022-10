Zo bereid je je huisvesting voor op de toekomst

Op 17 november aanstaande maak jij bij het Kennisevent Toekomstvastwaarde de volgende stap om jouw huisvesting voor te bereiden op een duurzame toekomst. Eerder lieten we je al weten dat Duurzaam Gebouwd-expert Andy van den Dobbelsteen zijn opwachting maakt tijdens het event. In dit artikel vertellen we je over de sessies.

Handvatten om te verduurzamen

Om je huisvesting voor te bereiden op een duurzame toekomst, zijn er verschillende prangende thema’s. Er zijn klimaatdoelstellingen vastgesteld rondom het beperken van de inzet van primaire grondstoffen, het verminderen van het energieverbruik en het beperken van CO 2 -uitstoot. Met de kennis uit de keuzesessies tijdens Kennisevent Toekomstvastwaarde krijg je alle handvatten.

Je hebt de keuze uit vijf sessies:

Van duurzame ambities naar concreet resultaat – Scholengemeenschap CSG Liudger laat zien hoe zij leerlingen en leerkrachten betrekken bij de verduurzaming van de schoolgebouwen en hoe ze duurzame ambities vertalen naar concreet resultaat

Nu versnellen in de energietransitie – Experts leggen je uit hoe je zorgt voor optimale energiebesparing én een gezonde werkomgeving in je gebouw

Zo breng je je gebouw in circular shape – De HvA vertelt je waarom zij als pionier in de markt vol overtuiging inzetten op energie-efficiëntie en circulariteit en welke stappen je zelf kunt zetten

Slimme stadslogistiek voor gebouwonderhoud – Gemeente Leeuwarden laat zien wat geclusterde, efficiënte uitstootvrije materiaallevering voor hun veertien panden in de stad betekent

De impact van de CSRD-wetgeving op vastgoed – Vanaf 2024 vereist de nieuwe CSRD-richtlijn rapportage van de impact van de bedrijfsvoering van grote bedrijven op het milieu. Duurzaamheidsadviseur Thomas Stegenga legt uit hoe je je als gebouweigenaar of -beheerder voorbereidt op deze nieuwe wetgeving

Benieuwd naar het volledige programma van Kennisevent Toekomstvastwaarde? Je vindt hier meer informatie. Inschrijven doe je hier. We ontmoeten je graag op 17 november!