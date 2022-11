Advertorial: De weg van reactief naar predictief onderhoud

Sensoren in het gebouw om data te verkrijgen. Misschien is je organisatie er nog maar sinds korte tijd bekend mee, of misschien wat langer. Het doel vanuit het perspectief van gebouwonderhoud is hetzelfde: om kostenbesparing te realiseren en de beschikbaarheid van installaties te verhogen. Dit kan door van reactief - naar voorspellend onderhoud te gaan. Meld je hier aan voor een live webinar rondom dit onderwerp.

Welke data er binnengehaald wordt verschilt per organisatie, evenals door welke afdeling. Het kan zeker voorkomen dat data versnipperd is door de organisatie. Maar hoe kun je dan de juiste beslissingen op het juiste moment nemen om te zorgen voor een zo efficiënt mogelijk onderhoudsbeleid?

De technologieën voor predictief gebouwonderhoud zijn er, maar waarom komt er dan nog steeds reactief onderhoud voor? En hoe lang gaat het duren voordat je volledig predictief onderhoud toepast?

Planon Building Management organiseert op dinsdag 29 november om 10.00 uur een live webinar waarin de aandachtspunten en belangrijkste hindernissen voor predictief onderhoud worden besproken. Ook zal er dieper ingegaan worden op de relaties tussen verschillende onderhoudsstrategieën, doelen en assetregisters en leer je hoe software jou kan ondersteunen bij het opstellen en onderhouden van een uniform assetregister.

