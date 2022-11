'Maak de cirkel rond: schakelmateriaal met gerecycled oceaanplastic'

Maar al te vaak wordt gedacht dat zodra iets wordt weggegooid het simpelweg ophoudt met bestaan. De "uit het oog, uit het hart"-mentaliteit heeft ervoor gezorgd dat onze planeet nu vecht voor haar leven. “Door tientallen jaren van wegwerpcultuur zijn de oceanen gevuld met plastic afval; naar schatting bevatten ze binnenkort een ton plastic voor elke drie ton vis.

Het lijkt misschien niet haalbaar om onze economie af te helpen van de schadelijke verslaving aan consumptie en afval, maar verandering is mogelijk - en het begint bij ons thuis. De eerste stap is het omarmen van de circulaire economie, een levensstijl waarin we recyclen en hergebruiken, in plaats van 'nemen, maken en weggooien'. Er zijn al een aantal positieve indicatoren dat deze nieuwe benadering aanslaat en begint te groeien. Met name wanneer partners uit de industrie hun handen ineen slaan met innovatieve samenwerkingen.

Verandering in de lucht

Tegenwoordig is het gebruikelijk dat frisdrank wordt verkocht in 100% gerecyclede flessen. Ook speelgoed, kleding, tuinmeubelen, tassen, skateboards en nog veel meer goederen worden steeds vaker gemaakt met gerecycled plastic. Dit is allemaal goed nieuws, maar het is nog maar het begin. Het gebruik van afgedankt plastic in plaats van nieuw plastic als het primaire materiaal, stelt mensen in staat om te kiezen voor duurzame en circulaire oplossingen bij het inrichten van hun woonruimtes. Nu moeten we die gerecyclede materialen tot een 'must have' in onze huizen maken.

De noodzaak van verandering is duidelijk en nieuwe regelgeving als de Green Deal van de EU en de ‘right to repair’-wetgeving zorgen voor positieve verandering. Ook de toenemende druk van consumenten wakkert een duurzame transformatie aan. Maar nog steeds wordt nauwelijks 10% van al het plastic gerecycled; de volgende fase is het verbeteren van de recyclinginfrastructuur en gebruikmaken van gerecycled materiaal na consumptie (PCR) in plaats van nieuw plastic.

Zeeën schoonmaken

Recent heeft Schneider Electric daarom ook het eerste schakelmateriaal voor thuis gelanceerd dat is gemaakt met gerecycled oceaanplastic. Achtergelaten of verloren vismateriaal maakt ongeveer 10% uit van het plastic afval in onze oceanen. Deze nieuwe Merten Ocean Plastic-modellen dragen bij aan het verminderen van de 640.000 ton visnetten die elk jaar in de oceaan wordt achtergelaten en vormen de eerste stap in de verduurzaming van deze reeks producten. Het Merten Ocean Plastics-assortiment is op CES 2022 beloond met een Innovation Award in de categorie Duurzaamheid.

Impact van duurzame en slimme woningen

Dankzij recente innovaties is het nu mogelijk en veilig om een grote variatie aan kunststoffen te hergebruiken in elektrische apparaten. Schneider Electric en DSM werken bijvoorbeeld samen als pioniers in het gebruik van gerecyclede kunststoffen uit visnetten. Elk jaar wordt ongeveer 640.000 ton visnetten achtergelaten in de oceanen waarbij talloze zeedieren sterven en kostbare koraalriffen worden beschadigd.

We spelen ook zelf een grote rol

De ambitie is om een CO 2 -neutraal gebouwde omgeving te bereiken door een geintegreerde benadering in onze huizen toe te passen”, vertelt Pim Loef, Sustainability Leader bij Schneider Electric. “Door meer gebruik te maken van gerecyclede kunststoffen kunnen we nog duurzamere woonruimtes helpen verwezenlijken. De innovatie van het Ocean Plastic-schakelmateriaal maakt de impact en de toepassing voor de elektricien, installateur en consument erg concreet.

Circulaire economie maakt de cirkel rond

En laten we duidelijk zijn: deze circulaire economie maakt niet alleen onze oceaan schoon en beschermt onze planeet, maar genereert ook inkomsten voor lokale gemeenschappen. Onze passie voor een duurzaam milieu zorgt voor een positieve sociale impact. Het water is schoner, de zee is veiliger en de lokale gemeenschappen zijn welvarender.

Tekst: Pim Loefstra, Schneider Electric, Beeld: Shutterstock