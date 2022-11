Bouw voortaan ook met een positieve footprint

“Bepaal wat er een gebouw ingaat en zorg dat het er schoner uitkomt.” Dat is de definitie van een gebouw met een positieve footprint, aldus Vincent van der Meulen in het nieuwe werkboek Bouwen met een positieve footprint. “Bijna elk gebouw dat nu wereldwijd wordt gebouwd, verergert onze ecologische problemen. Ik ben daar helemaal klaar mee!”

Van der Meulen heeft een no-nonsense handleiding willen schrijven om zo duurzaam mogelijk te kunnen bouwen. Zonder pretenties, maar ook zonder schijnheiligheid of misleiding. “Dat is ook precies wat er nu moet gebeuren in de duurzaamheidsdiscussies in de bouw”, stelt hij in het voorwoord van het werkboek.

Al vijftien jaar ontwerpt Van der Meulen als architect steeds duurzamere gebouwen. Ondanks de aandacht die er voor het onderwerp is, bouwen we in Nederland echter nog lang niet duurzaam genoeg, aldus Van der Meulen. “Bijna elk gebouw dat nu wereldwijd wordt gebouwd, verergert onze ecologische problemen. Ik ben daar helemaal klaar mee!”

Doelgericht werken

Om veel beter te kunnen bouwen dan nu meestal gebeurt, is moed nodig, aldus Van der Meulen, naast niet-marktconforme keuzes, intensieve samenwerking en een verandering van de manier waarop we met elkaar werken in bouwprojecten.

Zijn boek is daarbij bedoeld als een versneller. “Ik deel alles wat ik weet over het doelgericht werken naar een nieuwe generatie gebouwen die daadwerkelijk goed doen. Het werkboek geeft je daarbij inzicht om zelf stappen te nemen en met een positieve footprint te gaan bouwen.”

Zeven stromen

“Bepaal wat er het gebouw ingaat en zorg dat het er schoner uitkomt. Dat is alles wat je hoeft te doen. Het is wel simpeler gezegd dan gedaan, want er gaat nogal veel een gebouw in en uit tijdens zijn levensduur. Een gebouw is een plek waar verschillende stromen samen komen. Ik onderscheid er zeven:

lucht

water

energie

biodiversiteit

bodem

bouwmateriaal

(afval=)voedsel

Samen vormen ze de basis die onze fysieke behoefte en zekerheid vervullen. Voor alle zeven stromen is de aanpak om tot een positieve footprint te komen hetzelfde. Die bestaat uit zeven stappen. 7×7 is een positieve footprint. Daarbij is de basis - schoon water, voedsel, lucht en onderdak – het eerste dat we op orde moeten maken.

Bijna elk gebouw vervuilt de lucht, water, bodem en schaadt de biodiversiteit. Wat als we dat omkeren en ons concentreren op positief bijdragen? Als gebouwen lucht, water en bodem zuiveren, biodiversiteit creëren en meer energie opwekken dan we gebruiken? Dan genezen we de wereld met onze gebouwen.”

Radicaal

In het boek lees je hoe je eenvoudig en laagdrempelig op een radicaal duurzame manier kunt gaan bouwen. Volgens een nieuwe methode met praktische handvaten, tools en inzichten om zelf en vooral met je team en partners aan de slag te gaan, aldus Van der Meulen.

Vincent van der Meulen is architect en partner bij Kraaijvanger Architects.