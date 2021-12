525 miljoen euro voor verduurzaming maatschappelijk vastgoed

Er komt 525 miljoen euro beschikbaar voor de verduurzaming van het maatschappelijk vastgoed. De plannen voor de extra middelen, die in de Miljoenennota zijn vrijgemaakt, zijn uitgewerkt.

Foto boven: Warmtepomp bij Gemeentehuis Veere

De plannen voor de 525 miljoen euro zijn nu uitgewerkt. Het grootste gedeelte, zo’n 340 miljoen euro, wordt besteed aan een subsidieregeling voor verduurzaming van maatschappelijk vastgoed, die in drie tranches zal lopen van halverwege 2022 tot halverwege 2024. Hiermee krijgt de verduurzaming van zorg-, sport-, onderwijs- en overheidsgebouwen en ook een deel van de rijksmonumenten een belangrijke impuls. De regeling wordt in overleg met de sectoren en partners opgesteld.

Kindcentrum Markelo, klimaatneutraal en aardgasloos

Er gaat 125,5 miljoen euro naar verduurzaming van verschillend rijksvastgoed, waarvan een groot deel naar gebouwen van Defensie. Hiermee worden zonnepanelen geplaatst in het kader van Zon-op-rijksdaken en energiebesparende maatregelen toegepast. Bij de gebouwen van de Rijksoverheid wordt door het Rijksvastgoedbedrijf ook een versnelling gegeven aan het Programma Zon-op-rijksdaken. Daarnaast wordt geïnvesteerd in verduurzamende maatregelen, zoals het aanbrengen van isolatie van gevels en WKO’s. Verder gaat er geld naar diverse duurzaamheidsprojecten in het vastgoed van de politie en het COA.

CBS De Zonheuvel in Driebergen

Als laatste wordt het aanbod voor ontzorging van vastgoedeigenaren uitgebreid. Het al gestarte Ontzorgingsprogramma voor maatschappelijk vastgoed én het verduurzamingsprogramma van NOC-NSF worden verlengd en uitgebreid. Daarnaast werkt de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed aan een programma voor eigenaren van monumenten.

Beeld: Arjen Veldt, Rijksmonument de Hamtoren, restant van Kasteel den Ham in Vleuten en daterend uit 1260, is in 2020 duurzaam gerenoveerd.

Bron: RVO en Rijksoverheid