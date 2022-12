100 Months to Change bundelt krachten met jonge pioniers

Met 15 maanden klimaatwerk op de teller, zijn de klimaatpioniers van 100 Months to Change (100MTC) tot een belangrijk inzicht gekomen waarom organisaties onvoldoende voortgang boeken op klimaatdoelen. De oorzaak: een gebrek aan richting en ruimte om aan de transitie-opgave te werken, alsook een ontbrekende bijdragen van jongeren in deze onderwerpen. Daarom kondigt 100MTC op 1 december de samenwerking aan met Hieroo, een netwerk van Jonge Consultants.

Het 100MTC platform werkte in de afgelopen 15 maanden met 40 organisaties aan het versneld realiseren van de klimaatdoelen. Samen met grote bedrijven zoals ABN AMRO, EY, Renewi en Dura Vermeer, maar ook diverse ministeries en onderwijsinstellingen zoals Fontys, werden zeker 10.000 professionals en toekomstig professionals betrokken en uitgedaagd om zich meer in te zetten voor klimaattransitie in hun dagelijkse werkzaamheden. Deze samenwerkingen leverden vele acties op en gaven duidelijke inzichten om te kunnen versnellen. Er zijn op 1 december nog 85 maanden te gaan voor organisaties om de klimaatdoelen van 2030 te realiseren.

Gebrek aan perspectief en capaciteit grootste uitdaging in klimaattransitie

Uit onderzoek onder 10.000 professionals in de afgelopen 15 maanden blijkt dat er 2 concrete inzichten zijn als het gaat om klimaattransitie. Ten eerste lijken professionals die aan transitie werken meer ruimte nodig te hebben van leiders om anders te gaan werken om bij te kunnen dragen aan duurzame (klimaat) doelen als organisatie. Ten tweede blijkt dat leiders op hun beurt de medewerkers en partijen in de waardeketen nodig hebben voor hetontwikkelen en uitdragen van visie op de organisatie. Dat gaat verder dan droge doelen in een rapportage. Professionals die gemotiveerd zijn voor de transitie opgaves – formele of informele leiders – kunnen vertraging doorbreken door deze beelden bij elkaar te brengen en om te zetten in concrete actie met focus. Hoe je als organisatie de inzichten en tools van deze pioniers kunt gebruiken, delen partners in het platform door middel van Experiences en het boek Klimaatwerkers .

Grote animo onder professionals om te verduurzamen

Het platform 100MTC en de Jonge Consultants van Hieroo slaan de handen ineen om samen een belangrijk knelpunt in organisaties, die met het platform aan transitie werken, op te lossen: capaciteit en kennis over transformatie. Procesmanager Loraine Westerneng van 100MTC zegt hierover: "Het gekke is: er zijn ongelooflijk veel professionals en toekomstig professionals die willen bijdragen aan transitie onderwerpen. Toch kampen vele transitieteams met tekort aan tijd en middelen. Ook is het opvallend dat er ook weinig jongeren aan tafel zitten. Terwijl zij, vol energie, goede ideeen, en skills, de perfecte partner zijn om in organisaties tot vernieuwing te komen op deze onderwerpen. Zij zijn de klimaatwerkers van morgen!"

Jong consultant Lot Steemers van Hieroo zegt hierover: "Onderwerpen als rapportages, beleid maken en droge doelen stellen gaan vaak voor. We weten alleen van succesvolle pioniers dat het sneller kan door een slim transformatieproces te organiseren. Hoe dat werkt, leerde ik van 100MTC als jonge consultant bij Hieroo Zwolle van 100MTC partner Transform4C. Deze vaardigheden zet ik nu bijvoorbeeld in als procesmanager bij de overheidsorganisatie RVO DuurzaamDoor.“

Charlotte sluit af: "Het is prachtig dat we deze samenwerking juist nu kunnen aankondigen. Het is nu alle hens aan dek om te zorgen dat organisaties hun klimaatdoelen halen en we als samenleving niet boven de 1,5-2 graden opwarming uitkomen. Partners uit het 100 Months to Change netwerk kunnen deze jonge talenten vanaf nu in zetten en zo met de juiste skills en genoeg capaciteit en ondersteuning door met de versnelling van het klimaatwerk. Voor je het weet zijn er nog 80 maanden te gaan."