Eindhoven gaat woninggroei integraal aanpakken met 'ontwikkelperspectief'

De integrale aanpak staat centraal in het nieuwe 'ontwikkelperspectief' van de gemeente Eindhoven. Door de bijbehorende digital twin is het een dynamisch plan, met de mogelijkheid om bij te sturen op basis van de laatste data.

Eindhoven staat voor een grote schaalsprong. Tot 2040 komen er naar verwachting ruim 40.000 woningen bij. Om als stad leefbaar, veilig en gezond te blijven is het belangrijk dat deze groei gestructureerd, duurzaam en integraal verloopt. Om dit in goede banen te leiden, gaat de gemeente een intensieve samenwerking voor de komende vijf jaar aan met PosadMaxwan, APPM, TAUW en Goudappel, bijgestaan door MUG Ingenieursbureau en Generation.Energy. Het eerste project, het opstellen van een 'ontwikkelperspectief' voor de stad met een bijbehorende digital twin, is inmiddels van start gegaan.

Het 'ontwikkelperspectief' voor de stad bestaat allereerst uit een visie die de wensen voor de stad weergeeft. Een digital twin dashboard maakt het mogelijk om te testen of dat toekomstbeeld haalbaar is, en om ontwerp en keuzes daarop af te stemmen. Door de digital twin is het 'ontwikkelperspectief' een dynamisch plan. Alle harde en zachte data in deze virtuele versie van de stad maken het mogelijk om optimale oplossingen te zoeken, te monitoren en bij te sturen op basis van de laatste informatie.

Gereedschapskist

Het ontwikkelperspectief Eindhoven zorgt er voor dat de stad gestructureerd en duurzaam kan groeien, waarbij cruciale thema’s zoals groen, water en mobiliteit in relatie tot elkaar een plek krijgen. Hiervoor stelt het plan de kaders en richtlijnen op voor alle thema’s die een rol spelen bij de verdichtingsopgave. Met een gereedschapskist aan meetbare indicatoren, datasets, (digitale) spelregels en meer, kan iedere gewenste partij aan deelopgaven in de stad werken zonder dat de integraliteit van het geheel in gevaar komt.

Consortium met ervaring

Het ontwikkelperspectief voor de stad bouwt voort op het 'ontwikkelperspectief centrum' dat in 2020 voor Eindhoven is vastgesteld. Dit plan regisseert de verdichting van het gebied binnen de ring met 21.000 woningen en een scala aan ingrepen in infrastructuur, groen en water. Het is opgesteld door dezelfde partijen die nu samen met de gemeente gaan werken aan de verschillende opgaven. PosadMaxwan treedt binnen het consortium op als stedenbouw- & dataspecialist, APPM draagt zorg voor het proces, Goudappel levert mobiliteitsadvies en -data, TAUW kijkt naar water- en groenstructuren, MUG Ingenieursbureau ondersteunt bij de digitale tools en Generation.Energy is als ruimtelijke energiespecialist betrokken.

Afbeelding boven: het ontwikkelperspectief Eindhoven moet ervoor zorgen dat de stad gestructureerd en duurzaam kan groeien. © Gemeente Eindhoven.