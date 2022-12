Methode RGS is middel om 'verduurzaming te versnellen'

In een webinar met ruim vierhonderd deelnemers van corporaties, bouw- en vastgoedbedrijven is de nieuwe publicatie 'Kwaliteit in Balans 2022' gelanceerd. Samen met de in 2021 vernieuwde 'Leidraad RGS' vormt dit het hart van de methodiek van resultaatgericht samenwerken (RGS).

Resultaatgericht samenwerken bij verduurzamen en onderhouden van vastgoed zorgt voor standaardisatie van het samenwerkingsproces tussen partijen. Daarmee draagt de stichting RGS, opgericht in 2015, bij aan het versnellen van de vastgoed- en verduurzamingsopgave en aan het verbeteren van resultaten zoals vastgoedkwaliteit en bewonerstevredenheid. In de stichting RGS wordt kennis en kunde samengebracht van onder meer woningcorporaties, vastgoedonderhoudsbedrijven, brancheverenigingen zoals Aedes, Bouwend Nederland en OnderhoudNL en kennis- en onderwijsinstellingen zoals TNO, Hogescholen en Universiteiten.

De publicatie ‘Kwaliteit in Balans 2022’ is geheel herzien en geactualiseerd en vervangt het oude boek met normen uit 2016. Het bevat circa 100 normen met ruim 220 subnormen, verdeeld over 7 kwaliteitsthema’s van vastgoedonderhoud: veiligheid, gezondheid, energiezuinigheid, gebruikskwaliteit, duurzaamheid, toekomstwaarde en wonen.

Tijdens de lancering van 'Kwaliteit in Balans 2022' heeft voorzitter Doekle Terpstra bekend gemaakt dat Techniek Nederland zich aansluit bij RGS.

Terpstra verheugt zich op de samenwerking: "Installateurs zijn een belangrijke schakel in de hele renovatie- en verduurzamingsketen. Er ligt een enorme verduurzamingsopgave en wij zien deze in de praktijk bewezen methode van samenwerking ook als middel om de verduurzaming te versnellen. Daarbij hebben we elkaar hard nodig. Onze leden hebben al veel ervaring op mogen doen met opdrachtgevers en partners in de keten die dit toepassen. Het is dus goed om RGS samen verder te ontwikkelen", aldus de oud-voorzitter van CNV, sinds 2017 voorzitter van Techniek Nederland.

Afbeelding boven: De lancering van het nieuwe Kwaliteit in Balans-normenboek. Vlnr: Lilian van Zandbrink (Aedes), Edwin Meeuwsen (OnderhoudNL), Erik van Assen (Aedes), Frits van Isenbügel (Talis), Mark Valies (Rutges Vernieuwt), Ricardo Romers (Smits Vastgoedzorg) en Geert Vijverberg (Consulting). Foto: Bouwend Nederland.