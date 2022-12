VP Capital wint eerste Antea Group Duurzaamheid Award

De weg naar een duurzame samenleving is geen solorit, dat doe je in de keten. Vandaar dat Antea Group Nederland een prijs uitloofde voor een partner die zich op dit gebied als geen ander manifesteert. Zo werd VP Capital vandaag de allereerste winnaar van de Antea Group Duurzaamheid Award.

VP Capital, de investeringsmaatschappij van de Belgisch-Nederlandse familie Van Puijenbroek, is volgens het ingenieurs- en adviesbureau Antea Group het meest onderscheidend als het gaat om verduurzaming. Zo stelde Tanja Lendzion, CEO Antea Group Nederland: “Wij werken voor honderden organisaties en bedrijven. Vanuit onze duurzaamheidsambities willen we ook onze opdrachtgevers en samenwerkingspartners stimuleren én inspireren bij het verduurzamen. Hiervoor hebben we de jaarlijkse Antea Group Duurzaamheid Award in het leven geroepen. Een prijs voor de organisatie die zich in onze ogen onderscheidt op het gebied van duurzaamheid qua vooruitstrevendheid, kennisdeling en intrinsieke motivatie.”

Vaandeldrager

Met VP Capital, de investeringsmaatschappij die groot is geworden in de werkkledingindustrie, kent de award een eerste winnaar van formaat. Het bedrijf geldt als vaandeldrager van het duurzaam investeren. VP Capital is een Carbon Neutral Company, recent B Corp gecertificeerd en heeft zich - net als Antea Group - gecommitteerd aan het Science Based Targets-initiatief. Deze laatste organisatie omvat een wereldwijde groep van leidende bedrijven, die kiezen voor ambitieuze klimaatactie op basis van de meest verregaande doelen op het gebied van CO 2 -emissiereductie.

Unieke woonwijk

VP Capital heeft zich ten doel gesteld om haar volledige portefeuille te verduurzamen en dat betreft bedrijven als Batenburg Techniek, Aquaporin, Accsys Technologies en diverse impactfondsen. Van duurzame landbouw tot de energietransitie, VP Capital investeert louter in projecten en innovaties die een aantoonbaar duurzame impact hebben.

De ambities van de familie komen onder meer goed naar voren in Het Land van Anna. Dit betreft het terrein van de voormalige HAVEP-textielfabriek in Goirle, dat getransformeerd wordt tot een unieke woonwijk. Daarin staan natuurinclusief wonen, ecologie en circulariteit centraal.

“Je ziet hier onze duurzame ambitie”, vertelt Guus van Puijenbroek (directeur VP Capital), “in veel verschillende elementen terug. Tuinen worden ingericht met allerlei inheemse soorten en er is volop aandacht voor beschermde diersoorten, zoals uilen en vleermuizen. Ook de energietransitie en circulariteit zijn goed verankerd in het plan. We zijn Antea Group en haar medewerkers zeer dankbaar voor deze mooie erkenning!”

Antea Group reikte vandaag de award uit aan directeur Guus van Puijenbroek. Op de foto v.l.n.r.: Guus van Puijenbroek en Michel Meerkerk (VP Capital), Mattijs Scholten, Tanja Lendzion en Marijke Frielink (Antea Group).

Antea Group-bos

De top 3 van genomineerden voor de nieuwe award bestond verder uit Circulair Friesland en het samenwerkingsverband Gemeente Almere & Staatsbosbeheer. Uit een interne stemming kwam VP Capital met 66% van de stemmen als winnaar uit de bus. De winnaar ontving naast de award ook een, nog te planten boom in het Antea Group-bos: landgoed Alvershool bij Nuenen.