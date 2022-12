Giga ontzorging en meer controle over energieverbruik

In tijden van stijgende inflatie door torenhoge energieprijzen is het inzichtelijk maken van die energiekosten urgenter dan ooit. De software van Zero Friction stelt warmteleveranciers, zoals Duurzaam Opgewekt, in staat om klanten proactief te informeren. “De tijd van zomaar een factuur sturen is voorbij. Klanten accepteren dat ook niet meer.”

In de persoon van CEO Wim Jacobs van Zero Friction, een Belgisch bedrijf met een grote afzet in Nederland, en Bob Bloemers, commercieel directeur van Duurzaam Opgewekt, spreken we met twee gangmakers op het gebied van de energietransitie. Beide zijn gericht op de groeiende, maar nog altijd kleine markt van warmteleveranciers. Duurzaam Opgewekt is al 21 jaar werkzaam als installateur en leverancier van warmte in Nederland - momenteel met zo'n 2500 aansluitingen - met de ambitie om door te groeien naar 35.000 in 2030.

Duurzaam Opgewekt is een bedrijf dat, volgens Bloemers, eigenwijs genoeg is om te denken dat het alles zelf kan. “Wij willen alles in eigen huis hebben en dat is best ambitieus. Niet alleen aan de technische kant, maar ook aan de servicekant. We hebben een eigen klantenservice en een eigen onderhoudsservice. De front office-medewerker aan de servicedesk geven we een technische opleiding, zodat die bij vragen of klachten een zinnig antwoord kan geven. Je ziet dat klantvragen hierdoor relatief snel worden afgehandeld bij ons.”

Partner

Het veel jongere Zero Friction is opgericht door drie specialisten uit de wereld van energie en software, waarvan Jacobs er één is. Vanuit de filosofie dat de warmtetransitie begint met heel veel kleine, lokale initiatieven richt het zich op de kleinere spelers in de wereld van warmteleveranciers.

“Wij zien ons ook als een partner van de warmtetransitie. In ieder geval als een platform dat de mogelijkheden daartoe ondersteunt. Omdat wij aan kleine spelers onmiddellijk een volwaardig pakket kunnen bieden zonder investering”, vertelt de baas van het bedrijf dat de uitdaging is aangegaan om krachtige en gespecificeerde data om te zetten in een gebruiksvriendelijk softwarepakket. Op die manier creëerde het een professionele afrekenservice die voldoet aan de wetgeving van nu en in de toekomst, die meedenkt met en vooruitdenkt voor de klant, de klant proactief informeert en voor de afnemer nauwelijks investeringskosten heeft.

Jacobs: "Op basis van data maken wij eigen profielen, waarbij we gemiddelden berekenen en bij klanten aangeven hoe ze scoren ten opzichte van iemand in een vergelijkbare situatie. Hoe scoor je ten opzichte van het gemiddelde? Je gebruikt die data ook om te voorspellen. Op basis van de voorspellingen kun je zien: ligt mijn verbruik in lijn met de kosten? In het klantportaal kun je bijvoorbeeld het voorschot aanpassen. En dan berekent de software weer wat in dat geval de verwachte eindfactuur zal zijn."

Wat biedt het pakket nog meer?

Jacobs: “Dit is nog in ontwikkeling, maar we laten klanten ook doelen stellen. Iemand kan aangeven hoeveel hij of zij wil betalen en krijgt dan bijvoorbeeld bericht als die met zijn verbruik op tachtig procent van dat bedrag zit. De klant heeft dus meer controle. De tijd van zomaar een factuur sturen is voorbij. Klanten accepteren dat ook niet meer.”

Een positief bijkomend effect is dat de druk op contactcenters vermindert. Wie in de afgelopen weken of maanden heeft geprobeerd in contact te komen met de energieleverancier, weet precies waarom dat nodig is. “Vroeger was het niet zo'n probleem: de energiekosten lagen laag. Mensen lagen daar niet wakker van. Nu wel: wat moeten wij aan het einde van het jaar verwachten? Men heeft schrik. De betalingsproblematiek is groot, dus iets meer controle bij de klant is heel relevant.”

Staat het systeem ook garant voor wetswijzigingen met betrekking tot energie?

“Daar maken we ons hard voor. Wij zeggen: 'als er iets verandert in de wetgeving, zorgen wij ervoor dat jullie handelen volgens de wet'. Dus de ACM [autoriteit consument en markt, red.] heeft opgelegd wat er op de factuur dient te staan en wij zorgen daarvoor. Als de overheid een btw-verlaging oplegt, voeren wij dat door. De nieuwe Warmtewet 2.0 komt eraan en wij garanderen dat het volgens de regels van die nieuwe wet verloopt. Daar hoeven die bedrijven niet van wakker te liggen. Dat is een giga ontzorging.”

Is dit een stap bovenop al bestaande meter-to-cashsystemen?

“Bestaande meter-to-cashsystemen zijn vaak generieke systemen. We hebben dat ook gedaan, een generiek platform aanbieden aan de klant. Maar wij pakken dit niet aan als een traditioneel IT-concept, maar als software-as-a-service [SAAS, red.]. De standaard is voor iedereen hetzelfde, maar er zijn configuratiemogelijkheden. De investering loopt daarbij mee met de groei. Geen Capex-uitgaven [investeringskosten, red.], maar operationele kosten die meegroeien met de eigen inkomsten. Heb je vandaag honderd klanten, dan betaal je voor honderd klanten. Heb je vierhonderd, dan betaal je voor vierhonderd. Maar dan heb je ook van vierhonderd klanten inkomsten, dus de investering loopt mee met de groei”, verklaart Jacobs.

Tekst: Mark de Rooij

Foto boven: In 2019 werd Duurzaam Opgewekt gekozen als nieuwe energie-exploitant voor ruim negenhonderd woningen in het Paleiskwartier Noord te Den Bosch (foto: Duurzaam Opgewekt).