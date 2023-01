Congres over zonnepanelen: analyses, trends & vooruitzichten

In Europa zijn Nederlanders de kampioen van de energie-opwekking met zonnepanelen. Eén op de vijf huizen heeft panelen op het dak, waardoor we van alle landen op ons continent beschikken over het meeste geïnstalleerd vermogen per persoon. Hoe het vervolg er uitziet, hoor je op 1 februari tijdens het Congres Solar in 2030.

Zonnepanelen zijn nog steeds hot, zeker na de enorme opbrengsten in het afgelopen jaar. De komende jaren gaat de regelgeving echter veranderen en is het de vraag wat dit voor invloed heeft op de markt. Voor antwoorden op deze vraagstukken kun je op woensdag 1 februari terecht bij het Congres Solar in 2030 in het Louwman Museum in Den Haag (foto onder).

Belangrijkste trends

Tijdens het congres verschijnt het kersverse Nationaal Solar Trendrapport (van het onderzoeksbureau Dutch New Energy Research), met daarin essentiële kerncijfers, analyses van de belangrijkste trends en voor het eerst een vooruitblik op de komende jaren. Wil je eerst de marktcijfers over zonnepanelen van de afgelopen jaren bestuderen? Bekijk dan deze statistieken van Solar Magazine.

Wie naar Den Haag komt, kan luisteren naar deze toonaangevende, deels internationale sprekers, die het gaan hebben over onderwerpen als:

Subsidievrij bouwen: doodgewoon of toekomstmuziek?

Ivo van Dam (CTO PowerField)

Ivo van Dam (CTO PowerField) The importance of a homegrown energy sector

Claus Wattendrup (Head of Solar & Batteries, Vattenfall)

Claus Wattendrup (Head of Solar & Batteries, Vattenfall) The future of PV technology

Dr. Gianluca Coletti (Program Coordinator, TNO)

Produceren in Europa: zo wordt de business case sluitend

Prof. Gerard de Leede (CTO Solarge)

Verder zijn er ook presentaties over de toekomst van het stroomnet, de doorbraak van energieopslag, de psychologie van draagvlak en nog veel meer.

Het Congres Solar in 2030 wordt georganiseerd door vakbeurs Solar Solutions International, Solar365 en DNE Research in samenwerking met Holland Solar, Energy Storage NL, Techniek Nederland en vrijwel alle belangrijke bedrijven uit de solarsector.

Het Congres Solar in 2030 vindt plaats op woensdag 1 februari 2023 van 10.00 tot 17.30 in het Louwman Museum in Den Haag. Tickets zijn vanaf nu te bestellen via www.congressolar2030.nl.