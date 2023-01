DGMR start WELL-trainingen in 2023

Tim Beuker van DGMR/bba geeft dit jaar WELL-trainingen op een WELL-gecertificeerde locatie. De trainingen zijn bedoeld voor mensen die in hun werk te maken krijgen met WELL. En voor professionals die het WELL Accredited Professional (AP) examen willen halen.

Het belang van een gezonde (werk-)omgeving is duidelijk: 90% van de tijd zitten we binnen. Ambities rondom het creëren van een gezonde gebouwde omgeving worden steeds hoger. “Opdrachtgevers willen een aantoonbaar gezond gebouw neerzetten, gewaardeerd met een WELL-certificaat”, vertelt Beuker. “Zo komen meer en meer professionals met WELL in aanraking. Ook neemt het aantal WELL-specialisten, of WELL Accredited Professionals, toe. Onze eigen WELL-specialisten delen graag hun kennis in onze WELL Introduction Workshop en onze WELL AP Exam Prep training.”

WELL Introduction Workshop

In deze workshop van 1 dag, leer je welk effect de gebouwde omgeving heeft op de gezondheid. En welke middelen WELL aanreikt om de gezondheid van je werkomgeving (verder) te verbeteren. DGMR bespreekt de 10 concepten die de gezondheid in gebouwen bevorderen: Lucht, Water, Voeding, Licht, Beweging, Thermisch Comfort, Geluid, Materialen, Mind & Community. De workshop is voor iedereen die geïnteresseerd is in WELL, of die op het werk in aanraking komt met WELL.

WELL AP Exam Prep Training

“In deze training van 4 halve dagen stomen we je klaar voor het WELL AP-examen”, laat Beuker weten. “Je leert manieren om de WELL-eisen te onthouden en toe te passen. Ook oefenen we met examenvragen, zodat je goed voorbereid je examen tegemoet gaat. De training wordt gegeven door officiële WELL Faculty Members. Dit zijn WELL Accredited Professionals, kortweg WELL AP’s, die speciaal door het International WELL Building Institute zijn geselecteerd. Zowel op basis van inhoudelijke kennis van en ervaring met de WELL Building Standard, als vanwege hun excellente didactische vaardigheden.” Tim Beuker is daarnaast op verzoek van IWBI een WELL Concept Advisor voor Air & Thermal Comfort.

