Biobased bouwen biedt boeren nieuwe kansen

De Nederlandse landbouw kan aanzienlijk bijdragen aan het vergroenen van de bouwsector. Tijdens het congres Gamechangers in de Bouw & Infra gaat Anke Verhagen van de Rabobank daar dieper op in (13 februari, Soesterberg). Inmiddels geeft Bouwgroep Dijkstra Draisma het goede voorbeeld, zag ook minister Hugo de Jonge.

Met biobased isolatiematerialen die in de eigen regio worden verbouwd, is het mogelijk om bijvoorbeeld stikstofneutraal te bouwen. Ook wordt het op die manier mogelijk CO 2 te besparen door het toepassen van een natuurlijke variant van isoleren. Zo zag minister Hugo de Jonge onlangs bij een werkbezoek aan Dijkstra Draisma in Dokkum hoe circulair bouwen kan bijdragen aan de enorme woningopgave en tegelijkertijd een goed alternatief biedt voor boeren.

Industriële bouw

Met de opgave van het bouwen van 900.000 woningen voor 2030 zoekt de minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening naar manieren om dit proces te versnellen zonder het klimaat en duurzaamheid uit het oog te verliezen. Tijdens een werkbezoek aan Bouwgroep Dijkstra Draisma sprak de minister met de aanwezigen over het woningtekort en over de mogelijkheden om de industriële en biobased bouw verder vooruit te helpen. Tevens kreeg de bewindsman als eerste een rondleiding door een volledig met biobased materialen geïsoleerde, houten woning, die CO 2 opslaat en stikstofneutraal geproduceerd is.

Links Biense Dijkstra, rechts Hugo de Jonge.

“In onze fabriek worden al vanaf 2017 industriële woningen geproduceerd met behulp van robots. De woningen worden continu doorontwikkeld en dit heeft geresulteerd in onze houten woning, die volledig geïsoleerd is met biobased isolatiematerialen”, vertelt Biense Dijkstra, directeur van Bouwgroep Dijkstra Draisma.

De modelwoning op het terrein van Dijkstra Draisma bevat zelfs vier verschillende soorten natuurlijke isolatiematerialen: lisdodde, vlas, hennep en miscanthus. “Het mooie is dat we deze materialen in onze eigen regio verbouwen. Hiermee stimuleren we de circulaire economie, maken we gebruik van korte ketens en bieden we agrariërs een alternatief verdienmodel”, vervolgt Dijkstra.

Stikstofreductie

“Daarnaast biedt biobased bouwen ruimte voor stikstofreductie, wat ook hard nodig is voor de bouwopgave in Nederland. Doordat het biobased isolatiemateriaal een-op-een toepasbaar is in plaats van fossiel isolatiemateriaal, kan het probleemloos worden opgenomen in ons productieproces. Zo kunnen we snelheid maken in de energietransitie en tegelijkertijd het klimaatprobleem aanpakken.”

Biobased verdienmodel

Deze snelheid is ook nodig om de ambities van minister De Jonge te realiseren. “Dijkstra Draisma is een fantastisch innovatief bedrijf, gespecialiseerd in fabrieksmatig en circulair bouwen. Woningen worden razendsnel geproduceerd in de fabriek in Dokkum en op locatie gemonteerd”, aldus De Jonge. “Deze manier van bouwen biedt een geweldige kans voor het versnellen van de woningbouw, vooral ook op een duurzame manier. De gebruikte biobased isolatiematerialen worden door boeren uit de regio verbouwd. En dat leidt naast een veel duurzamere manier van bouwen, ook tot een nieuw verdienmodel voor boeren.”

Remontabel

De woningen zijn remontabel en ook geschikt voor tijdelijke bouw en gestapelde bouw. Het nieuwe appartementencomplex aan de Zuiderschans in Dokkum, met daarin dertig appartementen, werd in slechts vier maanden tijd gerealiseerd. Ondanks dat het een tijdelijk gebouw is, dat volledig gedemonteerd en verplaatst kan worden, biedt het dezelfde uitstraling en gevoel als een permanent appartementencomplex.

Bron: persbericht Bouwgroep Dijkstra Draisma

Foto boven: Shutterstock