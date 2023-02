26 nul-op-de-meterwoningen circulair en natuurinclusief

In de gemeente West Betuwe komen 26 energiezuinige woningen, waarbij naast de energietransitie en circulariteit ook volop aandacht is voor klimaatadaptatief en natuurinclusief bouwen. Mede op basis van die aspecten scoorde het ontwikkelvoorstel van Van der Heijden Projectontwikkeling het hoogst.

De grond voor de bouw van de 26 woningen in de wijk Herwijnen Oost werd door de gemeente West Betuwe gegund aan Van der Heijden Projectontwikkeling uit Schaijk. In het midden van deze nieuwbouwwijk komen 26 energiezuinige, klimaatadaptieve, natuurinclusieve en circulaire woningen. Die zijn verdeeld in een grote diversiteit aan woningtypen, zoals tweekappers, vrijstaande woningen, patiowoningen en hoek- en rijwoningen. Onder de rijwoningen vallen ook vijf woningen binnen het betaalbare segment tot € 250.000 (v.o.n.).

Milieu en klimaat

Het voorstel van Van der Heijden Projectontwikkeling scoorde het hoogste op onder andere het architectonische ontwerp, de duurzaamheidsaspecten van de woningen en de toelichting op het plan. Wethouder Jacoline Hartman is blij met het resultaat van de marktselectie én met de keuze voor de winnende partij. Hartman: “In dit plan zien we verschillende thema’s terug: aantrekkelijke prijs- en woningcategorieën, een korte bouwtijd én aandacht voor milieu en klimaat.”

Links Herbert van der Heijden (Van der Heijden Projectontwikkeling), rechts wethouder Jacoline Hartman (gemeente West Betuwe).

De woningen binnen dit plan kennen een hoge mate van duurzaamheid en circulariteit. Het merendeel is ‘nul-op-de-meter’ of kent de mogelijkheid om dit te realiseren. Ook ligt er extra focus op klimaatadaptief en natuurinclusief bouwen. Alle platte daken binnen dit plan zijn zogeheten sedumdaken die zorgen voor verkoeling in de zomer, wateropvang, extra beleefgroen en voor meer biodiversiteit.

Kort bouwproces

Alle duurzame aspecten in dit project betreffen bewuste keuzes, aldus Herbert van der Heijden van de gelijknamige firma: “Energiekosten vormen een belangrijk deel van de maandelijkse woonlasten. Bij deze nieuwbouwwoningen zijn die aanmerkelijk lager. Daarnaast worden deze woningen letterlijk gebouwd voor de toekomst. Ook is het bouwproces kort, zodat de woningen snel gereed zijn. Onze ambitie is dat 75 dagen na de stort van de fundering de bewoners de sleutel ontvangen. Dan hebben zij een circulaire, klimaatadaptieve nul-op-de-meterwoning met veel comfort per vierkante meter.”

In West Betuwe worden tot 2030 in totaal ongeveer 2600 woningen gebouwd, verdeeld over 26 dorpen en stadjes. Om zoveel mogelijk doelgroepen te bedienen, is een brede variatie aan woningen gepland. In elke kern is gebouwd, wordt gebouwd of zijn woningen gepland.

Tekst: persbericht Van der Heijden bouw en ontwikkeling / gemeente West Betuwe

Foto onder: @Fraimworks