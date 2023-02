Gamechangers-keynote Maurice Beijk in podcast Meesters in de Bouw

In de nieuwe podcastaflevering van Meesters in de Bouw gaat Paul Laseur in gesprek met Maurice Beijk. Je hoort Beijk uitgebreid aan het woord over zijn missie als Rentmeester 2050 in de podcast en treft hem tijdens Gamechangers op 13 februari aanstaande.

Beijk gooide aan het einde van vorige eeuw alles om en startte zijn missie duurzaamheid. Hij noemt dat zelf liever ‘volhoudbaarheid’ en als Rentmeester 2050 draagt hij dit dagelijks uit. Altijd vanuit een logische beredenering en geïnspireerd door de natuur. Toch blijft hij tegen veel systeemfalen aanlopen.

Op de vraag of hij niet bij de vijand in dienst is getreden zegt hij stellig nee. “We dragen niet bij aan meer asfalt, maar zorgen vooral voor het onderhoud. We doen aan upcyclen en nemen ook aanbestedingen aan om bijvoorbeeld parkeerplekken te reduceren voor groen en speelplekken voor kinderen.”

Je beluistert de aflevering op Spotify via deze link of drukt op de afspeelknop. Met dank aan Velox voor het delen van de podcast.