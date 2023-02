Grote stappen tijdens Themabijeenkomst Circulariteit

Op 28 maart aanstaande vindt in de Metaal Kathedraal te Utrecht de Themabijeenkomst Circulariteit plaats. Je wordt bijgepraat over de laatste stand van zaken vanuit diverse initiatieven en versnellingsprogramma’s. Verder ontdek je hoe Duurzaam Gebouwd-partners in de praktijk bezig zijn met circulaire businesscases en projecten. Partners en leden van Duurzaam Gebouwd gaan gratis naar deze bijeenkomst.

Het is op 28 maart tijd om van elkaar te leren en samen grote stappen te zetten. Er is meer dan voldoende tijd om met elkaar te netwerken, geleerde lessen te delen en nieuwe samenwerkingen op te zetten. Dat doen we in de Metaal Kathedraal in Utrecht, een ecologisch cultureel centrum met een duurzaamheidsambitie, waar je tijdens het event meer over hoort.

Circulaire keuzes en initiatieven

Je kunt uitkijken naar presentaties van partners als SPIE Nederland en DWA, die je alles vertellen over circulair beheer en onderhoud en succesvolle projecten waarin circulaire keuzes zijn gemaakt. Daarnaast is er een interactief rondetafelgesprek en hebben we pitches over belangrijke initiatieven waar je deel van kunt uitmaken. Vanzelfsprekend wil je deze bijeenkomst niet missen. Omcirkel 28 maart in je agenda en schrijf je in voor de bijeenkomst.

Samen stappen zetten

Partners en leden van Duurzaam Gebouwd gaan gratis naar deze bijeenkomst. Lees hier meer informatie.