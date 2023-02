Whitepaper: eenvoudigere renovaties met meer impact

In de gratis whitepaper ‘Zo maken corporaties renovaties eenvoudiger en met meer impact’ lees je hoe je je basiskamp opzet in 2023 en een vliegende start maakt met je vastgoedportefeuille in 2024. Download de whitepaper hier.

De doelen voor 2030 en 2050 zijn duidelijk en komen snel dichterbij. Ondertussen zijn er minder dan 90 maanden om de helft minder schadelijke broeikasgassen uit te stoten. De inzet voor krap twee decennia later is nog een stuk hoger: dan moet de volledige gebouwde omgeving energie- en CO2-neutraal zijn. Voordat het zover is, moet er nog een heleboel gebeuren. Er moeten nog 8 miljoen woningen onder het mes en de woningen die we uit de grond stampen moeten aan een waslijst van eisen voldoen. Toch is Mark Sprenkels van Breman duidelijk: #hetkanwel! “Zet je basiskamp al op in 2023, zodat je een vliegende start maakt in 2024!” Je leest het nu in de whitepaper 'zo maken corporaties renovaties eenvoudiger en met meer impact'.