Passen en meten bij renovatie van 100 jaar oude monumenten

Hoe renoveer je op grote schaal een wijk waarin betonnen woningen tevens te boek staan als meer dan honderd jaar oude monumenten? De renovatie met veel nieuwe installaties bleek een kwestie van veel passen en meten, een uitdaging die totaalinstallateur Breman wel aandurfde. Zelfs de oude radiatoren worden hergebruikt.

Het Amsterdamse Betondorp staat niet alleen bekend om zijn betonnen woningen, maar ook als de geboorteplek van Johan Cruyff. Het is een echte volksbuurt met woningen uit 1918. Dat is ook goed te zien en daarom was het hoog tijd voor vernieuwing. In opdracht van woningcorporatie Eigen Haard en in samenwerking met aannemer Coen Hagedoorn is Breman Kampen daarmee aan de slag gegaan. Het project loopt al enige tijd en wordt naar verwachting in 2024 opgeleverd.

De liefst 558 woningen uit 1918 vallen vanwege hun kenmerkende uiterlijk onder monumentenzorg. Dat brengt de nodige uitdagingen met zich mee. Het betekent namelijk dat de buitenkant er exact hetzelfde moet blijven uitzien, maar de woningen moeten wel voldoen aan moderne standaarden. Dennis Hogendoorn, directeur bij Breman Kampen: “De aannemer kan bij ons terecht voor de riolering tot aan de zonnepanelen. Het is makkelijk dat ze slechts één partij nodig hebben voor al deze onderdelen.”

“De nieuwe installatie in de woningen”, vertelt Jeroen Thalen, bedrijfsleider bij Breman Kampen, “maar dat is echt passen en meten, want de woningen zijn verschillend ten opzichte van elkaar. Dus er komt veel creativiteit bij kijken. Breman Kampen is totaalinstallateur en verzorgt dus zowel de E- als W- installaties. Ook plaatsen we de mechanische ventilatie in de woningen.”

Logistiek geoptimaliseerd

Elke week worden er vier woningen gerealiseerd. Dit is goed afgestemd met de logistieke afdeling. Zij leveren namelijk iedere donderdag de pakketten voor de woningen waarin de geprefabriceerde onderdelen zitten. Daarnaast is er een container met allerlei onderdelen waaraan barcodes gekoppeld zitten. “Dat werkt ontzettend makkelijk”, vertelt Hendrik Loosman, uitvoerder bij Breman Kampen. “We scannen de barcode en de benodigde producten worden meteen bijbesteld.”

Thalen vertelt verder: “Iedere donderdag hebben we een monteur vrij gepland om te helpen op logistiek gebied. We merken dat dit een ontzettend goede aanvulling is en dat alles op de bouw daardoor heel soepel loopt.”

Circulariteit

Circulariteit is ook een belangrijk kenmerk van dit project. Zo worden de oude radiatoren uit de woningen hergebruikt. “We hebben een speciale container laten maken waarin we de radiatoren opbergen. Daar blijven ze zolang de woning gerenoveerd wordt. Zo zorgen we ervoor dat de radiatoren niet kromtrekken. Daarnaast vervangen we de onderdelen die daar aan toe zijn. Zo zorgen we ervoor dat ze weer optimaal werken”, aldus Thalen.

Breman Kampen werkt ook mee aan de zogeheten ‘Social Return’, een aanpak om meer werkgelegenheid te creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Thalen: “We doen er graag alles aan om een werkplek te creëren, waar iedereen kan meekomen en waar individuele kwaliteiten worden benut. De mensen die instromen vanuit dit programma leren onder andere sociale vaardigheden op de werkvloer.”

Frituurpan

Teambuilding is een essentieel onderdeel van dit grootschalige, meerjarige project. Loosman besteedt hieraan veel tijd in zijn eigen team, maar aannemer Coen Hagedoorn versterkt ook graag de samenwerking. Loosman: “Elke vrijdag gaat hier in de lunchpauze de frituurpan aan. We eten dan samen broodjes hamburger en broodjes kroket. Het is een klein gebaar, maar het zorgt ervoor dat we de week goed met elkaar afsluiten. En het is een ideaal moment om elkaar te spreken.” Thalen besluit: “Bij Coen Hagedoorn brengen we onze ideeën en adviezen in. Gezamenlijk komen we tot de beste oplossingen. Zo zijn we geen onderaannemer, maar veel meer een partner.”

Bron tekst & foto’s: Breman