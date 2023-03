Advertorial: Milieucertificering kalkzandsteen, hoe zit dat?

Wist je dat Calduran Kalkzandsteen in het bezit is van het DUBOkeur? Met het DUBOkeur laat je zien dat een bouwproduct tot de milieuvriendelijkste producten voor een bepaalde toepassing behoort. Binnen een toepassing wordt gekeken welk product de beste score haalt; deze zet de maat voor de rest. Zo heeft Calduran het DUBOkeur voor haar wandsystemen van kalkzandsteen behaald waarmee het bouwproduct kalkzandsteen binnen de toepassing de meest duurzame keuze is.

De duurzame eigenschappen van kalkzandsteen zijn vastgelegd in erkende keurmerken.

• ISO 14001: milieuzorgsysteem waarmee aangetoond wordt dat er vanuit de bedrijfsvoering een passend milieubeleid is ontwikkeld en de uitvoering ervan geborgd is.

• DUBOkeur: hiermee wordt voldaan aan de door het Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie (NIBE) gestelde eisen voor het voeren van het DUBOkeur®. Kalkzandsteen behoort daarmee tot de top op het gebied van duurzaam bouwen.

Calduran is in het bezit van onderstaande DUBOkeur certificaten:

Alle certificaten staan ook op www.calduran.nl/downloads onder duurzaamheid certificaten.

Circulariteit kalkzandsteen

Wilt u ook de circulariteit van uw gebouw verhogen? Bekijk dan eens de mogelijkheden van Calduran Caldubo elementen. Hierbij worden bij de productie grondstoffen gebruikt die vrijkomen bij de sloop van gebouwen. Voor meer informatie, zie de webpagina Caldubo Elementen - Calduran Kalkzandsteen.