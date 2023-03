Alleen door renovatie lossen we de crisis op

Er is werk aan de winkel. Miljoenen woningen moeten worden verduurzaamd, talloze utliteitsgebouwen moeten worden aangepakt en als een duistere wolk hangen de materiaalschaarste en CO2-uitstoot boven de sector. We lossen deze crises niet op door te doen wat we altijd al deden.

Renovatie, niet nieuwbouw, is de oplossing van deze tijd. We hebben simpelweg rekening te houden met (globale) ontwikkelingen die ons werk veranderen, zoals klimaatdoelen die ons bewegen tot hergebruik en biobased bouwmateriaal. Ook combinatieopgaves worden steeds populairder en dat heeft direct invloed op de wijze waarop we onze steden vormgeven. Maar wat is de volgende stap? Dat bespreken we tijdens de Inspiratiedag Renovatie op 25 april 2023.

De oplossing ligt voorhanden

Wat duidelijk is, is dat er nú iets moet veranderen. En dat kunnen we: Nederland staat vol bestaand vastgoed dat morgen al herontwikkeld kan worden. Zo horen we tijdens de Inspiratiedag Renovatie over Reimarkt, die bewijst dat renovatie en verduurzaming van corporatiewoningen gewoon mogelijk is, en laat Eva Stache zien dat vergroening aan en rondom bestaand vastgoed mogelijk is. Aan functies leveren we bovendien niets in, zo bewijst LIAG met de herontwikkeling van een drukkerij tot nieuw stadskantoor, of een Hudson’s Bay tot universiteit.

Toch zijn de opgaves enorm. Zelfs energieneutrale (nieuwbouw)projecten stoten ernstig veel COR2 uit, zo vertelt Andy van den Dobbelsteen (TU Delft). Wat we willen, is nog nooit gedaan. Tegelijk ligt in de gebouwde omgeving een groot deel van de oplossing, bijvoorbeeld bij de reductie van de energievraag, de opwek van hernieuwbare energie en winning van grondstoffen uit de bestaande gebouwenvoorraad. Thomas Wellink (RVO) gaat daarover met de deelnemers aan de Inspiratiedag Renovatie in gesprek.

Een serieus alternatief

Renovatie moet van nice to have naar absoluut noodzakelijk. Renovatie moet het uitgangspunt worden, met exact dezelfde eisen omtrent zaken als klimaatadaptatie, energie en biodiversiteit als die voor nieuwbouwprojecten. Pas dan maken we optimaal gebruik van ons vastgoed, onze schaarse materialen en onze innovatiekracht.

Dat kunnen we alleen samen, aldus Karin Dorrepaal (DOOR architecten). Naast een diepgaand rondetafelgesprek over de noodzaak om opdrachtgevers enthousiast te maken voor renovatie in plaats van nieuwbouw, zet zij haar visie uiteen op een mooie, fijne en regeneratieve leefomgeving. Die kunnen we bereiken, zegt zij, door de handen ineen te slaan en te kiezen voor renovatie.

Tijdens de Inspiratiedag Renovatie op 25 april 2023 brengen wij je in contact met een groot aantal experts binnen de ontwerp- en bouwsector. Wij geven ideeën, visies en ontwikkelingen over thema’s als biobased bouwmateriaal, hergebruik, circulariteit en klimaatadaptatie een podium en laten zien welke programma’s er al zijn om op aan te haken. Tijdens elke sessie staat interactie bovenaan: vragen stellen en meepraten juichen we continu toe. Netwerken en kennisuitwisseling zijn dan ook het uitgangspunt.

De Inspiratiedag Renovatie 2023 houdt het midden tussen een congres en festival: bezoekers genieten van de vrijheid om hun eigen programma samen te stellen doordat sessies niet parallel aan elkaar lopen. Zo kan de ene bezoeker kiezen voor een ochtendprogramma met een lezing en netwerken bij de partnerpoints, terwijl de andere bezoeker in dezelfde ochtend een speedconsult volgt en vervolgens aanschuift bij een rondetafelgesprek.

