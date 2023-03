Nieuwe ‘DEI+ aardgasloos’ interessant voor bredere doelgroep

Investeer jij als ondernemer en/of eindgebruiker in een innovatie voor aardgasloze woningen, wijken, woon- en utiliteitsgebouwen? Kom dan op 18 april naar de bijeenkomst in De Observant in Amersfoort en ontdek de nieuwste wijzigingen in de regeling DEI+ aardgasloos. Wat zijn de gouden tips voor een goed projectplan en een goede begroting?



De DEI+ aardgasloos is woensdag 15 maart opengegaan en door een aantal wijzigingen wordt deze regeling nu voor een bredere doelgroep interessant. De regeling ondersteunt innovatieve projecten die bijdragen aan het aardgasloos of aardgasloos-ready maken van bestaande woningen, wijken, woon- en utiliteitsgebouwen. Dit jaar staat de regeling ook open voor demonstraties van sociale- en organisatorische innovatie en voor digitaliseringsprojecten die resulteren in minder energie- of materiaalgebruik.

Informatiebijeenkomst

Op 18 april organiseert RVO samen met TKI Urban Energy van de Topsector Energie een informatiebijeenkomst over de DEI+ aardgasloze woningen, wijken, woon- en utiliteitsgebouwen.

Datum: 18 april 2023, 12.30 – 18.00 uur

Locatie: De Observant Amersfoort

Programma

12.30 Inloop

13.20 Plenair: regeling, belangrijkste wijzigingen, andere interessante subsidieregelingen, inspirerende praktijkvoorbeelden (RVO). TKI Urban Energy vertelt over de ondersteuning die zij bieden.

14.10 Pauze

14.30 Ronde 1 Interactieve masterclasses

Bij aanmelding keuze uit twee van de volgende vier masterclasses:

Utiliteitsgebouwen

Verduurzaming van kantoren, hallen en gebouwen met een verblijfsfunctie is nooit standaard. Vaak kijken gespecialiseerde installatietechnische adviseurs op componentniveau naar mogelijkheden. Hier liggen grote uitdagingen en mogelijkheden. In deze masterclass maak je kennis met succesvolle aanvragen.

Digitalisering

De nieuwe regeling maakt nu ook subsidiëring van demonstraties op het gebied van digitalisering mogelijk. Zorgt jouw digitale tool of platform er bijvoorbeeld voor dat het bouwproces efficiënter verloopt en leidt dit uiteindelijk tot een lager materiaal- of energieverbruik?

Sociale innovaties en condities creëren

Ook nieuw in de regeling: de subsidiëring van innovatieve demonstraties die de transitie naar ‘aardgasvrij’ meer toegankelijk maken voor de bewoner/gebruiker. Een voorbeeld is het ontwikkelen van een ontzorgingsconcept voor eigenaar-bewoners om hun woning aardgasloos te maken. Heb je een nieuwe aanpak om de gebouweigenaar meer mee te krijgen? Dan is deze masterclass iets voor jou.

De do’s and don’ts voor een succesvolle aanvraag

Het is frustrerend om veel moeite te stoppen in een subsidieaanvraag en vervolgens te zien dat de aanvraag wordt afgewezen. Wat zijn de gouden tips voor een goed projectplan en een goede begroting? Hoe voorkom je dat je het niet rond krijgt? Dat hoor je in deze masterclass.

15.15 Ronde 2 Masterclasses

16.00 Een-op-een-adviesgesprekken

Heb je een projectidee en wil je hierover geadviseerd worden? Je kunt hierover in gesprek gaan met een adviseur van TKI Urban Energy of RVO.

17.00 Netwerkborrel

18.00 Einde

Meer informatie vind je in dit nieuwsbericht en meteen aanmelden voor de bijeenkomst op 18 april kan ook.