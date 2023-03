Robert Jan van Egmond: ‘Koelbehoefte steeds pregnanter’

Wie worden dit jaar verkozen in de ABN AMRO Duurzame 50? Een vakjury met tal van prominente verduurzamers is in spannende afwachting van de nominaties die vanaf september gaan binnenkomen, waarna in november de winnaars bekend worden. In de aanloop komt de jury vaker bij elkaar en over die inhoudelijke aanloop spreken we dit keer met Robert Jan van Egmond (TKI Urban Energy).

We stellen de vragen aan Robert Jan van Egmond, programmamanager Duurzame Warmte en Koude bij TKI Urban Energy, niet alleen over de verkiezing van de ABN AMRO Duurzame 50 (tijdens Building Holland 2023, Koninklijke Jaarbeurs Utrecht). Voorafgaand aan de verkiezing in het najaar wordt ook nog een speciale (besloten) bijeenkomst georganiseerd. Bij deze Summit komen de juryleden en eerdere ‘Duurzame 50’ers’ samen, met ieder een young professional aan hun zijde. Het hogere doel is om de verduurzaming van de gebouwde omgeving in Nederland dit jaar nog eens een extra boost te geven. In dat kader stelden we Van Egmond de volgende vragen.

Hoe ervaar je jouw deelname als jurylid van de ABN AMRO Duurzame 50?

Ik vind het belangrijk om mensen, die hun nek uitsteken voor een duurzamere wereld en daarmee ingaan tegen de bestaande orde, extra in het zonnetje te zetten. Het geven van morele support en de erkenning dat ze goed bezig zijn, leiden er vervolgens hopelijk toe dat ze ‘volhouden’!

Voorafgaand aan de ABN AMRO Duurzame 50 ga jij met (onder anderen) de juryleden aan de slag met een actieplan om zo te onderzoeken hoe je de grootste klimaatklappen kunt uitdelen en anderen in beweging kunt brengen. Wat is het belang van dit actieplan?



Inspiratie zonder concrete actie is niets. Dus tijdens de D50 Summit gaan we de deelnemers hun ideeën voor het ondernemen van actie laten uitspreken. Dan wordt het ineens concreet en in de tijd weggezet. Bovendien kun je het plan makkelijker delen met anderen, waardoor de drive om door te zetten alleen maar verder groeit.

Waarmee wil jij persoonlijk aan de slag gaan?

Voor mij speelt een aantal dossiers waarop ik vanuit kennis en innovatie aan de slag wil. De belangrijkste onderwerpen zijn het verder krijgen van (grootschalige) warmteopslag, de focus op lagetemperatuurverwarming en het op de kaart krijgen van de koelbehoefte in woningen, die steeds pregnanter wordt.

Wat moet volgens jou het resultaat zijn van de verschillende actieplannen?

Het naar elkaar hebben uitgesproken wat jij van plan bent om voor elkaar te krijgen, levert in elk geval op dat deze groep elkaar op de inhoud goed weet te vinden. Bovendien verwacht ik een hele goede vibe die tot diep in elkaars netwerken tot actie zal leiden.

Wat vind je ervan om hierbij ook young professionals te betrekken?