Kantoren in 4 stappen naar Energielabel C

Is jouw kantoorgebouw een van de 21.000 kantoren zonder Energielabel C? Dan is er een kans dat de gemeente als handhavende instantie optreedt en het gebouw niet meer als kantoor gebruikt mag worden. Voorkom stillegging van je activiteiten en maak de stap naar Energielabel C.

Wie het Energielabel van zijn kantoorgebouw nog niet kent, kan eenvoudig terecht bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Enkele praktijksituaties kunnen je goed op weg helpen, zodat je snel ontdekt of je aan de label C-verplichting voldoet. Zo niet, dan is het hoog tijd voor actie en het vierstappenplan van RVO. Voordat je de stappen doorloopt, dient een ‘voorlopig label’ als basis voor de eerste stap van onderstaand stappenplan.

1 Vraag een maatwerkadvies aan

Dat kan bijvoorbeeld worden gegeven door een energieadviseur die het gebouw op een aantal kenmerken controleert, verbetermogelijkheden signaleert en op basis daarvan een kostenberekening maakt.

2 Verken financiële regelingen

RVO ondersteunt energiebesparende maatregelen met diverse subsidies. Bekijk daarvoor de subsidiewijzer.

3 Voer zo snel mogelijk uit

De label C-verplichting is per 1 januari 2023 ingegaan, dus is het nu de hoogste tijd voor actie. Houd met de te nemen maatregelen ook rekening met de volgende stap die je moet zetten om in 2030 tot een energieneutraal kantoor te komen.

4 Nieuw energielabel opstellen

Laat een nieuw energielabel opstellen. Schakel hiervoor opnieuw een energieadviseur in om het

nieuwe label vast te stellen.

Van label C naar A

Zoals hierboven beschreven, ben je er met Energielabel C nog niet. Om je kantoor werkelijk toekomstbestendig te maken, is het zaak door te pakken naar label A. Die stap is in veel opzichten nodig én lonend. Denk maar eens aan de snel stijgende energieprijzen of het geïntensiveerde gebruik van duurzame energiebronnen. Die ontwikkelingen hebben een forse invloed op de wijze waarop we binnen kantoren met energie omgaan.

Een kantoorpand met zonnepanelen is al mooi, maar de duurzame energie die je daarmee opwekt, moet je wel nuttig en efficiënt gebruiken. Wil je bovendien het pand uitbreiden of overstappen op een elektrisch wagenpark, dan heb je daarvoor ook de nodige capaciteit aan PV-panelen nodig. Dat lukt alleen als er op alle fronten wordt ingezet op energie-efficiëntie door het Energielabel C op label A te brengen.

Logische ontwikkeling

Om voor een kantoorgebouw het label A te verkrijgen, is er wel een langere voorbereiding nodig. Zie in dat kader het Energielabel C en vervolgens A als een logische ontwikkeling in diverse stappen. Daarbij is het investeren in Energielabel C de logische opstap naar label A.

Wie hierover veel meer informatie wil inwinnen, kan terecht bij ABB dat kan helpen met gerichte adviezen en de juiste systemen. Het gratis kennisdocument De weg naar Label C en A helpt je alvast goed op weg. Ontdek daarin ook de ‘Solution circle’, waarin alle aspecten van energiebeheer samenkomen: beveiliging, veiligheid, stroom, verlichting en HVAC.

Meer informatie: Ron van de Beek (06-5135 5814, ron.beek@nl.abb.com) en Hans Nas (06-2252 4234, hans.nas@nl.abb.com).