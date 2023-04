Nieuw platform voor boeren en biobased bouwen

Natuurlijke isolatiematerialen kun je prima in Nederland verbouwen om ze daarna bij de bouw van woningen toe te passen. Bouwgroep Dijkstra Draisma bewijst dat al met lisdodde en dankzij het overheidsprogramma Building Balance zijn er inmiddels veel meer proeven gestart. Deze ontwikkelingen kunnen voortaan ook gevolgd worden op het deze week gelanceerde platform WeGrow.

Het nieuwe platform is een initiatief van vijf partijen: Ballast Nedam, LTO Bedrijven, Merosch en SWP, met Rabobank als founding partner. In SWP is Wietse Walinga actief, de oprichter en voormalige eigenaar van Duurzaam Gebouwd. WeGrow wil de agro-bouw en biobased bouwen samenbrengen door kennisdeling en verbinding tussen beide doelgroepen te creëren.

Dankzij recent populair geworden inzichten zijn er steeds meer kansen voor de landbouw om vezelrijke producten te telen en die te leveren aan bouwbedrijven die met biobased producten willen werken (zoals vlas, hennep en lisdodde voor met name isolatie). Daarvoor is ook een nieuwe samenwerkingsketen nodig, met bijvoorbeeld speciale verwerkingshubs. Daarover schreef de Provincie Zuid-Holland dit artikel.

Programma

De bedoeling is dat er binnen WeGrow samenwerkingen ontstaan dankzij een uitgebreid jaarprogramma voor bouwers en boeren. Denk daarbij aan bedrijfsbezoeken, podcasts, congressen, netwerkbijeenkomsten en dagelijkse content via de website en social media. Samen met diverse contentpartners, zoals Building Balance, Boeren voor Biobased Bouwen en Nieuwe Oogst, werkt WeGrow aan het ontwikkelen van opinies en artikelen voor de genoemde doelgroepen.

De verbinding en het samenwerken van boeren en bouwers kan zo leiden tot duurzamere bouwprojecten, een meer ecologische landbouw en tot innovaties en nieuwe businessmodellen. Zo lijkt deze vorm van landbouw tot slot ook een uitgelezen kans voor boeren die in de stikstofcrisis dreigen vast te lopen.

Expert Onno Dwars (Ballast Nedam Development) schreef speciaal voor de lancering van WeGrow dit artikel: Min en min is plus.

Bron: Persbericht WeGrow

Foto (boven (Shutterstock): verbouw van vlas