Advertorial: ‘Zijn er duurzame alternatieven?’

Bovenstaande vraag stellen klanten van J.P. van Eesteren steeds vaker de afgelopen twee jaar, merkt directeur projectrealisatie Michel Hoogendoorn. En als ze de vraag niet stellen, komt het bouwbedrijf zelf wel met milieuvriendelijkere opties. ‘Het gaat niet lang meer duren voordat er wetgeving over duurzaam bouwen komt, dus we kunnen maar beter vooroplopen.’

Duurzaamheidsthema’s hebben in de afgelopen jaren steeds meer prioriteit gekregen, ook in de bouw. Wat vind je daarvan?

Michel Hoogendoorn: “Met die aandacht kun je volgens mij alleen maar blij zijn. Niemand wil nog meer vervuiling, verspilling en overc onsumptie. We krijgen steeds vaker de vraag van klanten en investeerders: zijn er duurzame alternatieven in plaats van de standaardmaterialen? Bij klanten die er niet naar vragen zeggen we: beste klant, u heeft dit gevraagd, daar hebben wij ook een duurzaam alternatief voor, staat u daarvoor open? Duurzaamheid heeft ook een steeds grotere nadruk in de gesprekken met de partners die we selecteren voor een project. We vragen ons bijvoorbeeld af hoe duurzaam hun producten geproduceerd zijn en wat het bedrijf aan afvalreductie doet.”

Hoe vind je het tot nu toe gaan met de ambitie om duurzamer te bouwen in Nederland? Het is zoals gezegd niet makkelijk.

Michel Hoogendoorn: “Er zouden nog meer successen mogen zijn, maar de ontwikkeling gaat goed: het is steeds vaker onderwerp van gesprek. Tegelijkertijd hebben we nu natuurlijk last van de gestegen energieprijzen en de inflatie. De logistieke keten is verstoord door de nasleep van de coronamaatregelen en daar komen nu de Rusland-sancties bij. Die hele cocktail zorgt ervoor dat het een behoorlijke uitdaging is om duurzamer te werken. Er is altijd wat in de bouw. Je kunt de duurzaamheidskwestie in de bouw vergelijken met veiligheid. Een jaar of tien, vijftien geleden waren er nog partijen die de regels rond veiligheid minder nauw namen. Toen hebben de grote aannemers zich verenigd in de Governance Code Veiligheid in de Bouw en nu staat veiligheid op één. Die cultuuromslag gaat er ook voor duurzaamheid komen. Andere bouwers hebben het thema ook op de agenda. Als een onderaannemer straks bij elk loket de vraag krijgt: wat doe je aan duurzaamheid? Dan zal hij wel moeten. En dan krijg je die hele keten in beweging.”

Velox is projectbegeleider bij een aantal projecten waarvan J.P. van Eesteren de aannemer is. Voorbeelden zijn de renovatie van het Binnenhof, waarbij aan allerlei duurzaamheidseisen voldaan moet worden, verbouwingen op de campus van de Hogeschool Utrecht en de bouw van Rooswijck 5. Dit nieuwe kantoorpand in Amsterdam heeft een houten draagconstructie in plaats van beton, wat een veel lagere CO 2 -uitstoot betekent.

