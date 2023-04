Webinars: techniek, financiering en organisatie warmtenetten

Wie in twee keer twee uur álles te weten wil komen over warmtenetten, kan in mei en juni terecht bij gratis webinars van DWA. Na een praktische inleiding in het eerste webinar, wordt in deel twee ingegaan op de organisatie en financiering.

In de energie-infrastructuur in de toekomstige gebouwde omgeving worden warmtenetten één van de mogelijke duurzame oplossingen, naast duurzame gassen en elektriciteit. Veel gemeenten kijken daarom uit naar de komst van warmtenetten als goede bron van duurzame warmte en koeling in een wijk of gebied. Maar hoe realiseer je zo’n warmtenet en wat komt er allemaal bij kijken?

Ben je nog geen specialist op dit gebied, maar wel als beleidsadviseur, volksvertegenwoordiger of bestuurder bij een gemeente, provincie of waterschap betrokken bij deze ontwikkelingen? Of ben je misschien actief bij een lokale energiecoöperatie? Dan zijn de onderstaande webinars precies voor jou bedoeld. Je wordt daarin stap voor stap meegenomen in de techniek, financiering en organisatie van warmtenetten.

Webinar 1. Warmtenetten: een praktische inleiding

Dinsdagmiddag 9 mei

15.30 - 16.30 uur

In dit webinar staat DWA stil bij de basis en krijg je onder andere antwoorden op de volgende vragen:

Hoe werkt een warmtenet nu eigenlijk: van bron, opslag, infrastructuur tot aan de aansluiting in de woning. Met duidelijke uitleg van de techniek van elk onderdeel.

Wat zijn de voor- en nadelen van warmtenetten?

In welke situaties zijn warmtenetten (technisch) interessant?

Welke innovaties zijn goed om in de gaten te houden?