Themabijeenkomst leert je alles over natuurinclusief bouwen 

Op 8 juni aanstaande vindt in de Metaal Kathedraal te Utrecht de tweede Themabijeenkomst van 2023 plaats. Dit keer leggen we de nadruk op het thema Gezonde Gebouwen en Omgeving, met bijzondere aandacht voor Klimaatadaptatie en Natuurinclusief Bouwen! Omcirkel 8 juni in je agenda en schrijf je in voor de bijeenkomst. We gaan je op die dag inspireren. Kennispartners als NL Greenlabel vertellen waarom het urgent is om met natuurinclusief bouwen aan de slag te gaan en laten zien hoe dat werkt. Ook dagen we je uit om jouw stem te laten horen voor versnelling en opschaling.

We geven je de handvaten om andere keuzes te maken bij ontwerp en realisatie van onder andere gebouwen en gebiedsontwikkeling en laten zien wat dit in de praktijk betekent. Dat laten verschillende partners zien aan de hand van praktijkvoorbeelden, waarin onder meer natuurinclusiviteit en klimaatadaptatie in optima forma naar voren komen. Wie we op het podium hebben en met welke acties we die dag over de bühne komen, daar hoor je binnenkort meer over. Eén ding is zeker: mocht je nog niet bekend zijn met de positieve impact van de natuur en wat dit op het welzijn van de mens betekent, dan heb je na 8 juni alle kennis om een nieuwe weg in te slaan.

Partners en leden van Duurzaam Gebouwd gaan gratis naar deze bijeenkomst. Inschrijven doe je hier.