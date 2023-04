D50-summit: ‘Het vergt moed en lef om die hulpvraag te stellen’

“Het is belangrijk om je niet te richten op het verlagen van je voetafdruk, maar vooral op het vergroten van je handafdruk.” Met dat motto is Jetske Thielen een heel actieve pion in de duurzaamheid. Voor Duurzaam Gebouwd kijkt zij vooruit naar de ABN AMRO Duurzame 50, dit najaar. “Daarmee leggen we de verbinding tussen de generaties en maken we gebruik van ieders kracht.” Ben je oud-D50'er en/of Young Professional en maak jij op 8 mei ook je actieplan? Schrijf je dan in voor de allereerste en exclusieve ABN AMRO Duurzame 50 Summit.



In september start de verkiezing van de ABN AMRO Duurzame 50 en kunnen de nominaties worden ingediend. Daarna gaat een vakjury van gerenommeerde verduurzamers aan de slag, waarna in november de winnaars bekend worden tijdens Building Holland 2023 (8 en 9 november, Koninklijke Jaarbeurs Utrecht). In de aanloop naar de verkiezing komt de jury binnenkort samen met eerdere ‘Duurzame 50’ers’ en met ieder een young professional aan hun zijde. Jetske Thielen (foto onder) verzorgt tijdens deze Summit een presentatie en daarom stelden wij haar enkele vragen.

Wat is jouw drijfveer om mee te doen aan deze initiatieven?

“We zijn allemaal wel doordrongen van het feit dat er iets moet gebeuren. En ook wel over wat er ongeveer moet gebeuren. Maar hoe je dat doet? Dat blijft een ingewikkelde vraag. Vooral als je als young professional het vuur in jezelf voelt branden. Hoe krijg je collega’s mee, hoe gebruik je je invloed en maak je impact? Dan is het erg fijn om te kunnen leunen en samen op te trekken met ervaringsdeskundigen. Zo leggen we de verbinding tussen de generaties en maken we gebruik van ieders kracht.”

Hoe werk jij zelf aan verduurzaming?

“Be the change you want to see in the world. Ik probeer die quote zoveel mogelijk uit te dragen door te laten zien dat het niet moeilijk is, maar juist verrijkt. Zo ben ik lid van een Herenboerderij. Samen met tweehonderd gezinnen in de buurt en met hulp van een boer produceren we op natuurinclusieve wijze ons voedsel. Verder raap ik twee keer per jaar afval en ik geef als burgerwetenschapper gegevens door, zodat de afgelopen jaren statiegeld op flesjes en nu ook op blikjes is ingevoerd. Daarnaast bouw ik mijn tuinhuis/kantoor zoveel mogelijk biobased, met onder meer schroeffundering en strobouw.”

Dat is privé al een hele lijst! Wat doe je dan in je dagelijks werk?

“Ik ben mijn eigen bedrijf begonnen, Duurzaam Vlechtwerk, omdat ik energie wilde stoppen in de mensen die ook willen meedoen, of in organisaties die wel willen, maar nog niet zo goed weten hoe ze duurzaamheid verder moeten brengen in hun organisatie. Dit doe ik als spreker, trainer en dagvoorzitter. Daarnaast ben ik de podcast Duurzaam hoe dan?! begonnen om deze lessen te delen met een groter publiek.”

Hoe help je anderen op weg naar meer duurzaamheid?

“Door het proces en de inhoud met elkaar te verbinden. Zo ben ik als sociaal-ingenieur en teamcoach actief binnen het circulariteitsprogramma van een grote installateur. En ik ben als programmamanager duurzaamheid betrokken bij de samenwerking van acht Brabantse woningcorporaties. Als dagvoorzitter begeleid ik verder enkele regionale samenwerkingen rondom duurzaamheidsakkoorden. Ik zie steeds meer dat de ontwikkelingen nu heel snel vooruitgaan.”

Wat raad je verduurzamers vooral aan?

“Wees flexibel in je aanpak. De ene keer moet je volhardend zijn, maar soms gaat het moeiteloos en kunnen dingen sneller gaan. Volg je intuïtie en grijp je kansen. Durf te vragen. Wees moedig in het stellen van de hulpvraag. Je hoeft het niet allemaal alleen te doen. Kies je rol, want je hoeft niet altijd de initiatiefnemer te zijn. Het is ook heel krachtig om je energie in te zetten om een bestaand initiatief verder te brengen. Zet storytelling in. Vergeet ook niet om elkaar kontjes te geven; niet letterlijk, hoor! Moedig en juich mensen aan en verbind initiatieven met elkaar. En blijf je ontwikkelen, bijvoorbeeld via Spinwaves Lab, vooral op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en leiderschap.”

Wat zijn nog de typische hindernissen en welke barrières help je te doorbreken?

“Veel mensen denken de ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid alleen te moeten oppakken. Er is echter zoveel meer mogelijk als je het samen doet. Daarnaast is het belangrijk om je niet te richten op het verlagen van je voetafdruk, maar vooral op het vergroten van je handafdruk. Wat doe je al goed en waar ben je sterk in? Dat moet je juist groter maken. Ik gebruik daarvoor creatieve werkvormen, ook door informatie naar boven te halen over wat er al in organisaties gebeurt. En het verbaast me soms hoeveel dat is. Niet iedereen weet dat echter van elkaar. De trots die dat teweegbrengt, geeft energie om het samen ook weer verder te brengen!”

Wat verwacht je van de Summit, voorafgaand aan de verkiezing van de ABN AMRO Duurzame 50?

“Het wordt een mooie mix van senioren en junioren, waarbij ik echt een sociaal tipping-point voel. Waar er tien jaar geleden nog een klein clubje met dit onderwerp bezig was, is die groep nu veel groter. Hoe gaaf is het om die massa aan mensen en energie de goede kant op te helpen en te begeleiden om nog groter te worden?”

Wat is je gedroomde uitkomst?

“Dat young professionals gelijkgestemden ontmoeten en zich gesterkt voelen om samen stappen te zetten. Dan gaan ze de kracht van de groep ervaren en ook de kracht van het vragen om hulp. Ik kan me nog herinneren, toen ik bij Rijkswaterstaat werkte, dat ze daar elk jaar het ‘zilveren kozijn’ uitreikten. Deze award stond symbool voor de afdeling die haar projecten het beste zichtbaar maakte. De hoofdprijs was echter het ‘gouden breekijzer’ en die ging naar de afdeling die de hulpvraag het beste had geformuleerd. Dat gaf het beste voorbeeld aan de rest van de organisatie, om zo hun project of vraagstuk verder op weg te helpen. Het vergt moed en lef om die hulpvraag überhaupt te formuleren en te stellen. Laat staan dat je open staat voor de handreiking die wordt gedaan.”

Jetske Thielen