Talkshow over betaalbaarheid van woningverduurzaming

Na de eerste succesvolle talkshow van Uptempo in samenwerking met Duurzaam Gebouwd (over biobased bouwen), presenteert Peter Linders dit keer een aflevering over het thema ‘betaalbaarheid van woningverduurzaming’. “Bij de allerarmste mensen moet je echt achter de deur komen”, aldus Roebyem Anders.



Het opschalingsprogramma Uptempo, onderdeel van TKI Urban Energy, gaf eerder al duurzame impulsen met hun maandelijkse lunchwebinars over innovatieve ontwikkelingen bij de verduurzaming van de gebouwde omgeving. Dit jaar worden in datzelfde kader zes videoprogramma’s opgenomen in de studiosetting van innovatiehub Dome-X in Oss.

Peter Linders (Uptempo) ontving in de tweede aflevering van de serie talkshows met Duurzaam Gebouwd, deze drie gasten:

Roebyem Anders (foto rechts) wil met haar start-up KnopOm energiearmoede te lijf. Dat deed ze al in Amsterdam, waar in een paar maanden tijd, samen met Winst uit je woning 15.000 woningen werden aangepakt met kleine maatregelen. Aan tafel pleit ze voor opschaling van die aanpak. Voor het thema betaalbaarheid schoof ook Niek de Jong van Itho Daalderop aan. Hij vertelde meer over een oplossing waarbij één bodembron voor een heel rijtje eengezinswoningen wordt ingezet.

Ten slotte deed Ronald Prins van Fakton Energy uit de doeken hoe dit bureau in Haarlem per woning uitrekende met welke financiële steun de verduurzaming een feit kan worden. Deze tooling is ook beschikbaar voor andere gemeenten die middelen uit het Nationaal Isolatieprogramma willen inzetten.

Gaat dat zien!

Met dank aan: Niels Rood (TKI Urban Energy)

Foto (bovenaan): Shutterstock