Advertorial: Deeltijdopleiding Post-MBO Bouwfysica van Nieman Academie

In de bouwbranche zijn goede vakmensen onmisbaar. Grote maatschappelijke opgaves in woningbouw en energietransitie vragen om gedreven mensen met praktijkervaring en de juiste kennis. Voor mensen die zich willen ontwikkelen in hun vak in aansluiting op het middelbaar beroepsonderwijs (MBO) is een sterke verbinding tussen opleiding en beroepspraktijk cruciaal. Met de opleiding Post MBO Bouwfysica van Nieman Academie leer je precies waar je toekomstige werkgever of opdrachtgever (de markt) naar vraagt. Denk aan het werken met actuele software, de laatste technieken die worden gebruikt in de bouw, de geldende wet- en regelgeving en het toetsingskader.

Behoefte uit de bouwbranche

Steeds vaker komen er geluiden uit de bouwbranche over een behoefte aan een praktische opleiding Bouwfysica. Veelal van mensen die al even werkzaam zijn in de bouwbranche, die zoeken naar verdieping van hun vak, maar geen behoefte hebben aan nog een lange opleiding. Om tegemoet te komen aan deze behoefte en aan de behoefte aan goede vakmensen in de bouwsector hebben we in samenwerking met het Deltion College in Zwolle deze opleiding ontwikkeld. Een allround opleiding met voldoende arbeidsmarktperspectief voor de deelnemers op zowel de korte als lange termijn.

Altijd meer te leren

De modulaire opleiding sluit aan op MBO-bouwkunde en vormt een uitstekende basis voor de ontwikkeling tot vakman en vakvrouw in de bouwbranche. In slechts zeven maanden ontwikkel je kennis op het gebied van bouwregelgeving, energiezuinigheid, luchtdicht bouwen, geluidisolatie en akoestiek, vochtwering, ventilatie, brandveiligheid en installaties. Met dit certificaat van deelname op zak wandel je up-to-date en vol zelfvertrouwen een nieuwe fase van je carrière in. Je leert over de achtergronden en samenhang tussen de diverse vakgebieden en krijgt veel praktische handvatten aangereikt waarmee je direct verder aan de slag kunt. Er wordt vooral gewerkt aan de hand van praktijkcases. Kennis groeit immers pas als je begrijpt wat je leert.

Voor wie?

Ben je werkzaam in de gebouwde omgeving? Ben je als bouwkundige betrokken bij het ontwerp, de realisatie of de controle van bouwprojecten? Deze opleiding helpt je verder in je carrière. Ben je tijdens het lezen van dit artikel direct enthousiast geworden en wil je meer weten, kijk dan ook eens op onze website: daar vind je alle informatie over de opleiding zoals de dagprogramma’s, locaties en docenten. Heb je vragen over de opleiding? Bel gerust! Onze trainingscoördinatoren horen graag wie je bent en waarmee ze je kunnen helpen. Je bereikt hen direct op: 038- 467 00 30.

Samen kom je verder!

Voor de opleiding Post-MBO Bouwfysica hebben we de samenwerking gezocht met Deltion Business. Deltion Business is het centrale bedrijvenloket van het Deltion College in Zwolle, dat uitgaat van het principe ‘Een leven lang ontwikkelen’. Hiermee helpt het bedrijven met de meest uiteenlopende opleidingsvraagstukken waarmee werknemers zich kunnen specialiseren, bijscholen en omscholen. Met het bundelen van onze krachten brengen we het beste van twee werelden samen in de Post-MBO opleiding Bouwfysica. En daar zijn we trots op!

Kijk voor meer informatie op https://niemanacademie.nl/training/post-mbo-bouwfysica/