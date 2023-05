Actieplannen gesmeed tijdens ABN AMRO Duurzame 50 Summit

In Circl te Amsterdam was het op 8 mei tijd voor de allereerste ABN AMRO Duurzame 50 Summit. Deelnemers gingen met veel enthousiasme aan de slag met een persoonlijk actieplan aan de hand van het ‘manifesteren’, om hun stempel op duurzaamheid nóg groter te maken.

Moderators Ysbrand Visser en Marvin van Kempen van Duurzaam Gebouwd vertelden over het doel van de dag, het uitschrijven van een persoonlijk actieplan voor verduurzaming. “Mooi om vandaag deze enthousiaste verduurzamers te mogen ontvangen, we gaan aan de slag”, gaf Visser aan. “Vandaag kijken we eerst naar onszelf, om uit te vinden hoe we nóg meer impact kunnen maken”, voegde Van Kempen toe. Fred Bos van ABN AMRO liet weten wat hij van de eerste Summit, die young professionals en ervaren verduurzamers bij elkaar bracht, verwachtte: “We zitten in een energie- en materialentransitie, gecombineerd met allerlei maatschappelijke vraagstukken om in te vullen. Daarom hebben we een diversiteit aan verduurzamers nodig die weten hoe je door organisaties en belangen manoeuvreert en draagvlak creëert. Uiteraard blijven we de deelnemers van vandaag graag stimuleren en gedurende het jaar volgen, met hun actieplan dat zij aan het einde van deze Summit gereed hebben.”

Intentie, wens, actie!

Het persoonlijke actieplan werd opgebouwd aan de hand van het manifesteren. Hierin doorlopen deelnemers drie stappen: de intentie, wens en actie. De intentie gaat over de realiteit die je wilt creëren en ‘wat je wilt hebben’. De volgende stap is de wens, waarin je voelt hoe die nieuwe werkelijkheid is. Tot slot is er de actie: je stelt doelen op en gaat aan de slag om het gat tussen de huidige en de nieuwe situatie te dichten.

Om ieders intenties en wensen te kunnen formuleren, stonden drie inspirators op het programma: Jetske Thielen van Duurzaam Vlechtwerk, Anke van Hal van Nyenrode Business Universiteit en Yvette Watson van PHI Factory. Jetske Thielen gaf een short and sweet doorbraaksessie en liet deelnemers nadenken over hoe zij de wereld willen achterlaten voor hun (klein)kinderen. Duidelijk was dat de deelnemers veel energie hadden om voor positieve verandering te knokken en tegelijkertijd barrières willen doorbreken: duurzaamheid in de gehele organisatie laten doordringen, collega’s meekrijgen en een universele taal spreken.

Dat begint allereerst bij jezelf en bij de verandering die je zelf wilt zien, volgens Thielen. Daarna is het een kwestie van beginnen bij de mensen die in de transities meewillen en hier tijd en energie in willen steken. “Daar begin je mee. Met de personen die wél willen. Daarmee creëer je al een beweging en geef je energie mee aan mensen die in eerste instantie niet meewillen.” Die stap zorgt ervoor dat iedereen van de urgentie is doordrongen en een eerste beweging in gang wordt gezet.

Gedrag en emotie

De versnelling kan pas écht worden ingezet als er ook vertrouwen is. Daar wist Anke van Hal, hoogleraar duurzaam bouwen bij Nyenrode Business Universiteit meer over, gekoppeld aan inzichten uit haar Fusie van Belangenperspectief, de derde succesfactor van de energietransitie. “Met technische oplossingen en betaalbaarheid komen we er niet. Gedrag en emotie spelen een veel grotere rol dan we denken. Professionals denken bijvoorbeeld vaak dat ze voor bewoners kunnen denken, maar zonder oog voor gedrag, motivatie en belangen die uiteenlopen.” Door te streven naar een fusie van belangen bouw je vertrouwen op, gaf Van Hal aan.

De drie stappen van Fusie van belangen zijn:

Inventariseer belangen van mensen hier en nu (inclusief alle betrokkenen bij een project, dus inclusief de aanbiedende partijen). Het behartigen van die belangen met duurzaamheidsmaatregelen (maatregelen dus die ook de belangen behartigen van de mensen daar en later). Zoeken naar (innovatieve) financieringsmodellen die het investeren in die maatregelen mogelijk maken.

Social tipping point

Vervolgens liet Yvette Watson, winnares van de ABN AMRO Duurzame 50 en medeoprichter van PHI Factory, weten dat de deelnemers - die zij als koplopers ziet - nóg meer impact kunnen maken als ze werken aan social tipping points. “We hebben enerzijds de fysieke tipping points, maar ook de sociale. En daarin vinden we de versnelling naar de positieve kant. Jullie zijn hier allemaal een social tipping point en zorgen voor een versnelde beweging naar de positieve kant.” Om dat verder aan te wakkeren gingen deelnemers, na het bepalen van de intentie en de wens, aan de slag met de acties en doelen die zij zichzelf stellen.

Verdiepende vragen

In de subsessies hierna, geleid door Leontien de Waal (ABN AMRO) en Yvette Watson, Bramske van Beijma (Ballast Nedam) en Anke van Hal stelden groepen van deelnemers elkaar verdiepende vragen over opgestelde actieplannen en formuleerden ze hun doelen.

Een greep uit de doelen en acties:

Vanaf nu afval scheiden in mijn bedrijf.

Andere vragen aan de markt stellen en het duurzame alternatief het meest aantrekkelijk maken.

Uit onze groene bubbel komen en schuttingen tussen sectoren doorbreken .

Jongeren en jongvolwassenen meer betrekken bij duurzaamheidsvraagstukken in ons bedrijf.

Kennis op aantrekkelijke en aanstekelijke wijze overbrengen.

Persoonlijke verdiepingsreis organiseren.

Uit tunnelvisie van één thema komen en integrale aanpak toepassen.

25% van 150 contacten

Het was daarna aan Laurens de Lange, Duurzaam Gebouwd-expert en directeur TerraTransities, om de acties naar voren te halen en verbindingen te maken. “We zijn het erover eens dat er nog weerstand en risicomijdend gedrag wordt getoond in onze sector, terwijl we een versnelling nodig hebben. We zien bij velen de wens terugkomen om jonge koplopers te betrekken bij verandering en om energie te stoppen in ambassadeurs.” Hierbij werd de formule ‘R = K x A’ genoemd: resultaat is kwaliteit maal acceptatie. De Lange besloot: “Een mens kan 150 actieve netwerkcontacten aan, motiveer 25% daarvan om samen met jou aan de slag te gaan met duurzaamheid en versnelling.”

Smaakt dit naar meer en wil je deel uitmaken van dit netwerk met koplopers? Houd op LinkedIn (@DuurzaamGebouwd) of DuurzaamGebouwd.nl de informatie over de ABN AMRO Duurzame 50 in de gaten. Durf jij je persoonlijke actieplan naar voren te brengen op DuurzaamGebouwd.nl, bijvoorbeeld in een van onze magazines of op de website? Stuur ons een berichtje op LinkedIn en we stemmen je publicatie/blog/interview graag met je af.

In september gaan de nominaties voor de ABN AMRO Duurzame 50 weer van start en kun jij jezelf of iemand die je kent nomineren! Wie weet zien we je dan wel tijdens het Green Tie Gala op Building Holland 2023!

Tekst: Marvin van Kempen