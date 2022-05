‘Energie was nooit zo sexy’

Duurzaam Gebouwd heeft met MAIN Energie opnieuw een partner aangetrokken die zich verbindt aan de koplopers op het gebied van verduurzaming en energietransitie in Nederland. Willem Segeren (business development) en Marcel Klooster (salesmanager vastgoed) lichten die stap toe. “De huidige energiemarkt kent extreme en onvoorspelbare factoren en in dat werkveld is MAIN Energie met haar visie een stabiele energieregisseur.”

De oorlog in Oekraïne duurt voort en zorgt al langere tijd voor onzekerheid op de energiemarkt. De spanningen tussen Rusland en de Europese Unie nemen toe en over en weer worden sancties uitgesproken. Als gevolg hiervan zijn de grondstofprijzen, de elektriciteitsprijzen en de gasprijzen hoog en kunnen ook nogal fluctueren. Mensen zoeken juist nu stabiliteit en houvast en MAIN biedt dat aan.

Deze zekerheid wordt onder andere geboden door het inkoopbeleid. “Wij kopen energie in op het moment dat de klant akkoord geeft op het voorstel”, begint Segeren (foto rechts). Afhankelijk van de contractvorm van de klant wordt de elektriciteit of gas dan direct ingekocht. “Wij vermijden hierdoor zoveel mogelijk risico’s. Daarnaast helpen wij onze klanten met het maken van de juiste keuzes door hen zo goed mogelijk te informeren”, vult Klooster aan.

Vastgoed

Het klantenbestand van MAIN kan grofweg in drieën gesplitst worden: vastgoed, mkb/industrie en tussenpersonen. Klooster: “Wat betreft het vastgoed zijn we één van de grootste energieleveranciers van Nederland. MAIN biedt haar klanten verschillende contractvormen aan, die aansluiten bij de behoefte van de klant, maar ook bijvoorbeeld bij het type aansluiting. Wil de klant een jaar zekerheid of wil hij of zij mogelijk meer bewegen op de markt? Of wil hij of zij meer gespreid inkopen om zo de risico’s meer te spreiden?”

Naast de verschillende contracttypes kunnen de klanten van MAIN ook kiezen om te verduurzamen door zelf de herkomst van de elektriciteit te kiezen. Zij kunnen groencertificaten kopen om zo hun stroom te vergroenen. Naast deze methode is het ook mogelijk om zelf de elektriciteit duurzaam op te wekken met zonnepanelen. “Ook pandeigenaren zijn hier meer mee bezig en die helpen wij dan ook in hun energietransitie”, aldus Klooster

De energietransformatie

De energietransitie is volop gaande en brengt een hoop uitdagingen en kansen met zich mee. “MAIN heeft dit transformatieproces een aantal jaren geleden reeds ingezet”, aldus Segeren. “Het leveren van gas en elektriciteit is nog steeds de core business, maar minstens zo belangrijk of mogelijk zelfs belangrijker is de toegevoegde waarde die wij onze klanten bieden. Daarnaast zie je dat de marktsituatie nu ervoor zorgt dat beslissingen opnieuw bekeken worden en het verduurzamen mogelijk sneller zal gaan. We willen immers van bepaalde Russische grondstoffen af.”

“We willen klanten ook daadwerkelijk verder helpen in de energietransitie”, aldus Klooster (foto rechts). “Hoe maak je daarin de juiste keuzes? Dat begint met de ambitie van de klant. Samen met onze klant duiken we in zijn of haar organisatie en stellen, indien de klant dat wil, samen de ambitie op. We kijken dan waar de klant naartoe wil en welke rol energie daarbij kan spelen voor vandaag en morgen.”

Energieregisseur

“Zo is MAIN steeds meer de energieregisseur geworden”, vervolgt Segeren. “Energie speelt een belangrijke rol in de bedrijfsvoering van onze klanten en die zien dat de complexiteit alleen maar toeneemt. Of het nu om beschikbaarheid, duurzaamheid of betaalbaarheid gaat, we begrijpen dat energie gewoon goed geregeld moet zijn. Het is zoals Marcel ook aangeeft: onze vastgoedklanten zijn niet dagelijks bezig met energie en willen dit zo slim mogelijk ingevuld hebben om direct kosten te kunnen besparen. Met onze diensten en services helpen we daarom de vastgoedeigenaren bij het oplossen van de relevante energievraagstukken.”

“We kijken bijvoorbeeld samen met de klant naar hoe hun pand er voorstaat en welk energielabel zij hebben. En wat ze moeten doen om ook voor de toekomst klaar te zijn. Energie was nooit zo sexy, maar dit is nu zeker veranderd. Met een Energiescan of met Energiemanagement ontstaat inzicht in het energieverbruik en zo weet een klant snel wat zij kunnen doen om energieverspilling tegen te gaan.”

“Huurders worden ook steeds mondiger”, vervolgt Segeren. “Je moet nu goed aan de huurders kunnen onderbouwen wat het verbruik is en hoe de energieprijs tot stand is gekomen. Dit vergt meer aandacht van de pandeigenaar en het pand moet steeds optimaler worden ingeregeld. Met onze kennis en kunde van de markt helpen we onze klanten daarbij. Je moet dan echt verstand van de energiemarkt hebben. Met iemand die je bij de hand neemt en ervoor zorgt dat jouw pand klaarstaat voor de toekomst. Met de juiste inkoop en de juiste inregeling van je panden.”

Wetgeving

“Verder kijken we voor de klanten ook naar de wet- en regelgeving in de toekomst”, aldus Segeren. “De wetgeving voor pandeigenaren groeit en MAIN neemt haar klanten daarin bij de hand. Laadpalen is één van de onderwerpen. Zo moet bijvoorbeeld in 2025 10% van de parkeerplaatsen een elektrische laadpaal hebben. Met de kanttekening of dit wel mogelijk is, want is er dan voldoende stroom of zit je al aan je piek? Soms kunnen netbeheerders helemaal niet meer voldoen aan jouw stroombehoefte. Moeten we er dan misschien een batterij bij pakken? Wij bieden dan net wat extra’s”.

Foto boven en hier: het kantoor van MAIN Energie in Almere.

“Die extra service”, vervolgt Klooster, “is bij de huidige, hoge energieprijzen helemaal van belang. De energietransitie brengt al heel veel uitdagingen met zich mee. Je leest er heel veel over, je voelt de urgentie, maar wat moet je doen? Misschien heb je al wat stappen gemaakt, maar wat is dan de vervolgstap? Wij geven meer inzicht in wat de mogelijkheden en die stappen kunnen zijn, om zo de ambities van de klanten te realiseren. Wij pakken de regierol voor onze klanten en regelen het simpelweg voor hen. We weten wat er in de markt speelt, kennen de wet- en regelgeving en de technieken die onze partners leveren. Als er interesse is in een bepaalde oplossing, koppelen wij de partijen aan elkaar.”

“In dat kader profiteren onze klanten ook van de energiespecialisten in onze buitendienst”, vervolgt Klooster. “Wat wij op andere leveranciers voor hebben, is dat wij in elke regio een heel diep en sterk netwerk hebben. Zo hebben onze klanten altijd een eigen contactpersoon. Met onze kennis kunnen we bruggen leggen en voor technische vragen de juiste partners inschakelen. Zo was er een partij die netverzwaring nodig had, evenals twee partijen op hetzelfde bedrijventerrein. Maar ze spraken niet met elkaar. Door die combinatie te maken hebben we voor hen een besparing gerealiseerd. Nu moest er maar één keer worden geïnvesteerd in plaats van drie keer.”

Uitgedaagd

Wat is ten slotte de reden dat MAIN zich bij Duurzaam Gebouwd aansluit? Segeren: “Je zit bij Duurzaam Gebouwd kort op de bal, met partijen die allemaal bezig zijn met de verduurzaming. We kunnen een hoop leren van elkaar. Om de veranderende energiewereld het hoofd te bieden, moeten we deze kennisdeling stimuleren en opzoeken. Wij delen graag onze kennis met deze partijen en willen aan de praktische kant ook graag leveren”, besluit Segeren.

