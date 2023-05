Circulaire Openbare Ruimte Congres: tijd voor actie!

Nederland circulair in 2050 en in 2030 al de helft minder verbruik van primaire grondstoffen. Dit doel is niet alleen voor de gebouwde omgeving van kracht. Ook voor de openbare ruimte is dit een essentiële pijler om te komen tot een toekomstbestendige omgeving. In een festivalopzet, met tal van uiteenlopende walkshops, debatten en innovatiesessies, word je op 15 juni geïnspireerd om de volgende stap te zetten tijdens het Circulaire Openbare Ruimte Congres.

Wat staat je die dag allemaal te wachten? Een heleboel, zoals een keynote van Ruud Veltenaar, debatten, workshops, inspiratie- en praktijksessies. We lichten een tipje van de sluier op, zodat je een goed beeld krijgt van de diversiteit en de kracht van de verschillende activiteiten.

Circulair opereren doe je zo

Zo ontdek je tijdens het debat Circulaire Organisatie hoe je je gemeentelijke organisatie inricht om circulair te kunnen opereren: je moet weten welke instrumenten er beschikbaar zijn en door die kennis met je organisatie te delen kun je het denken en doen voeden, de boel mobiliseren en een gezamenlijke visie ontwikkelen. Onder leiding van Daaf de Kok praten Marlijn Sauer (gemeente Leiden), Hanneke van der Heijden (gemeente Rotterdam) en Sara Sprong (gemeente Wijk bij Duurstede) over het onderwerp.

Circulaire inkoop en de wijk van de toekomst

Ben je meer benieuwd naar de kansen die samenhangen met circulaire inkoop? Maar wil je ook wel weten wat de valkuilen zijn en de lessen die koplopers leerden? In de workshop ‘Circulaire inkoop: prikkel voor ketensamenwerking’ leer je en praat je mee. Versnellingsnetwerk Circulair Inkopen (VCI), een samenwerking tussen onder andere PIANOo, Rijkswaterstaat, MVO Nederland en NEVI, begeleidt je in de sessie. Daarnaast zijn er inspiratiesessies over onder andere circulaire bedrijvenparken, ontdek je de circulaire wijk van de toekomst en leer je hoe je hoogwaardig hergebruik kunt stimuleren.

Kortom: meer dan genoeg aanknopingspunten voor een leerzame en succesvolle dag. De volledige lijst met sprekers bekijk je op deze pagina en hier vind je meer informatie over het programma. Inschrijven doe je hier.