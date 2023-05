Inbreiden met houtbouw in Rotterdam biedt veel voordelen

Dat het tackelen van de woningnood in Nederland niet alleen tot traditionele oplossingen hoeft te leiden, wordt binnenkort aangetoond in de Rotterdamse wijk Oud-Crooswijk. Daar komen op diverse inbreidingslocaties modulaire houtbouwwoningen.

Het zijn de architecten van KAW die tekenen voor dit houtbouwconcept, bedoeld voor lastige stadslocaties. Zoals Oud-Crooswijk dat vijf jaar geleden volgens het Sociaal- en Cultureel Planbureau (SCP) de armste wijk van Nederland was. Samen met de Slokker Bouwgroep werkt KAW voor woningcorporatie Havensteder aan dit project onder de noemer ‘Natuurlijk Crooswijk’. Het is vooral de keuze voor houtbouw die niet alleen betaalbare, duurzame en gezonde woningen oplevert, maar ook veel minder CO 2 -uitstoot, stikstofreductie (tijdens transport en bouw) en beperking van de overlast voor omwonenden.

Modulair

In Oud-Crooswijk is geen locatie hetzelfde, maar daarvoor biedt bouwen in hout in tegenstelling tot beton veel meer vrijheid om technische oplossingen te standaardiseren. En toch kan ieder gebouw zo worden ontworpen dat het ruimtelijk en esthetisch in de omgeving kan worden ingepast.

Voor Oud-Crooswijk worden ideeën uitgewerkt die KAW eerder ontwikkelde voor de biobased ontwikkelaar Boombuilds: KERN by KAW. Hierbij gaat het om een kant-en-klare kern of dragende 3D-module voor modulaire houtbouw, waarin alle installaties, natte ruimten en faciliteiten zoals bergruimte, kasten en ruimte voor wasmachines en drogers zich bevinden.

Constructie

Dit modulaire houtbouwconcept creëert grote flexibiliteit bij de invulling van de woningplattegrond. Het maakt op een betaalbare manier een open, loftachtige inrichting mogelijk, terwijl houtbouw nu nog vaak bestaat uit gelijksoortige smalle woningen. Daarnaast kan KERN een alternatief zijn voor relatief dure constructiemethodes om tot grote overspanningen te komen.

Om de CO 2 -uitstoot te minimaliseren, worden de 3D-KERN-modules gecombineerd met 2D en lichte geprefabriceerde wanden, vloeren en gevelelementen die als flat-pack vervoerd worden. Hierdoor blijven onnodige transportbewegingen uit. Doordat alles vooraf geïnstalleerd is, blijft montage en bouwtijd op de locatie tot een minimum beperkt.

KERN is verder uitermate geschikt voor sloop- en nieuwbouwprojecten, aangezien de lichte houten constructie het mogelijk maakt om op de bestaande fundering te bouwen. In het ontwerp is er tevens veel aandacht voor biodiversiteit, hittestress en het bufferen van regenwater.

Betaalbare woning

Vanuit KAW’s Ruimte Zat-visie gaat de capaciteit van de wijk zo goed mogelijk benut worden, zodat zowel huidige als toekomstige bewoners van Crooswijk een betaalbare woning kunnen krijgen. Het aantal sociale huurwoningen in de wijk die in eigendom zijn van Havensteder blijft minimaal gelijk. De gecreëerde extra woonruimte kan worden gebruikt om andere segmenten te bedienen en zo het woonaanbod te verbreden. Havensteder zet in op betaalbaarheid door naast sociale huur ook middenhuur-woningen te realiseren. Dat zorgt er tevens voor dat bewoners die willen doorgroeien in Crooswijk dat ook kunnen.

KAW heeft al vaker laten zien dat hun aanpak werkt en met oog voor bewoners uitvoerbaar is, zoals bij de wijkvernieuwing van de Vogeltjesbuurt in Tilburg. De ervaring uit deze projecten ligt ten grondslag aan de plannen voor Oud-Crooswijk. Door wijkvernieuwing niet als één project uit te voeren, maar als één opgave met meerdere deelprojecten, ontstaat ruimte om de proces- en bouwtechniek stap voor stap verder door te ontwikkelen, van fouten te leren en in te gaan op de woonwensen van bewoners in de wijk.

Meer info vind je op deze webpagina van KAW.

Bron: persbericht