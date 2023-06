‘De échte vervanger van de cv-ketel!’

Duurzaam Gebouwd was onlangs present op de grote installatiebeurs ISH 2023 in Frankfurt. Hoofdredacteur Marvin van Kempen doet verslag: “Een nieuwe regeling, waarmee TO-juli eisen sneller binnen handbereik komen.”

Op de ISH 2023 in Messe Frankfurt toonde Mitsubishi Electric verschillende oplossingen voor zowel woningbouw als utiliteit, waaronder de Ecodan Monoblock R290 met het natuurlijke koudemiddel propaan. Exclusief importeur Alklima leidde Duurzaam Gebouwd langs de noviteiten, vertelde hoe ze inspeelt op actualiteiten zoals verminderen van milieu-impact en liet zien wat volgens hen de enige échte vervanger is van de cv-ketel.

We bespreken de status quo met Duurzaam Gebouwd-expert Rudy Grevers, tevens manager woningbouw bij Alklima / Mitsubishi Electric. Hij weet wat er op dit moment in de markt speelt: “Er worden forsere ambities geuit op het vlak van het verlagen van de milieu-impact. Om dat te meten gebruiken we de MilieuPrestatie Gebouwen, de MPG, die onderdeel is van het Bouwbesluit 2012 en verplicht is in iedere omgevingsvergunning. Deze prestatienorm werd in 2021 aangescherpt naar 0,8 om de transitie naar de circulaire economie te versnellen en we gaan nogmaals een stroomversnelling in.”

Rudy Grevers (Alklima): 'Je kunt je voorstellen wat dit aan geluidsproductie scheelt'.

Kerstcadeautje van De Jonge

Minister Hugo de Jonge kwam met een kerstcadeautje en schreef dat de MPG in 2025 naar 0,5 gaat. Daarmee wordt er met een nóg scherper oog gekeken naar de milieu-impact van gebouwen en de producten die in het gebouw verwerkt zijn, zowel vanuit de bouwkundige kant als die van de installatietechniek. Grevers kent het belang dat hiermee samenhangt voor onder andere woningcorporaties en laat zien hoe Alklima / Mitsubishi Electric hierop inspeelt met de nieuwe lijn Ecodan warmtepompen: "De nieuwe SUZ-SWM productlijn is ontwikkeld voor de seriematige woningbouw waarbij uiteraard aandacht moet zijn voor een laag geluidsniveau en een hoog rendement, maar waarbij ook focus is voor zo min mogelijk en bewust materiaalverbruik, met als resultaat een compacte serie buitenunits. Het product is ontwikkeld vanuit de Milieukosten Indicator met een levenscyclusanalyse die de totale milieubelasting van het product aangeeft, van wieg tot graf.” Deze nieuwe lijn van Eco-inverter buitenunits is onder andere toe te passen in woningen en kleine commerciële toepassingen en heeft dus als belangrijke eigenschap de gunstige score op het vlak van milieu-impact.

Veel stiller

Een tweede actualiteit die Grevers aanstipt, is de wijziging rondom nieuwe geluidseisen voor nieuw te plaatsen, buiten opgestelde installaties voor warmte- en koudeopwekking. Vanaf 1 april 2021 gelden de nieuwe geluidseisen [landelijke geluidsnorm, niet meer dan 40dB geluid veroorzaken bij de buren, red.] en zijn de wijzigingen opgenomen in het Bouwbesluit. Op die verandering speelt Mitsubishi Electric in met stillere buitendelen. Grevers: “De PUZ-lijn [op de ISH: PUZ-SHWM60VAA, red.] toont hierin zijn spierballen. Een groter chassis en veel minder geluid van de compressor, deze is 4dB(A) stiller. 3dB(A) meer is een verdubbeling van het geluid, dus je kunt je voorstellen wat dit aan geluidsproductie scheelt. Deze productlijn gaan we verder verbreden, naast de twee modellen die we aanbieden. Ook over de binnendelen hebben we goed nieuws. We maken gebruik van een nieuwe regeling, geënt op de efficiëntie van de warmtepomp, mogelijkheden om de delta T aan te passen, maar bijvoorbeeld ook een nieuwe geoptimaliseerde koelregeling."

Tekst en beeld: Marvin van Kempen