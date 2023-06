Save the date: Duurzaam Gebouwd Congres op 5 oktober 2023

Op donderdag 5 oktober 2023 organiseren wij voor de veertiende keer het Duurzaam Gebouwd Congres, ditmaal samen met onze gastheer Provincie Zuid-Holland. Als provincie met de grootste bouwopgave staat Provincie Zuid-Holland voor een enorme kans om in één keer goed, toekomstbestendig te bouwen. We brengen op één dag de vraag- en aanbodzijde van de bouw- en vastgoedsector bij elkaar voor interactie, kennisdeling, ontmoeting en vooral actie. #doejijmee?

Reis naar toekomstbestendig bouwen in één dag: #doejijmee?

Het is de hoogste tijd: we gaan samen bouwen aan toekomstbestendigheid. En echte toekomstbestendigheid draait om álles tegelijk: energie, circulair, biobased, klimaatadaptief, natuurinclusief, gezond en veilig bouwen. We zorgen ervoor dat we gebouwen ontwerpen en realiseren die bijdragen aan CO 2 -reductie en bestand zijn tegen hittestress, wateroverlast en een gezonde, natuurrijke omgeving bevorderen.

De urgentie om hiervoor nú de mouwen op te stropen is overduidelijk: gaan we door zoals we deden, dan worden de klimaatdoelstellingen niet gehaald en gaat de biodiversiteit verder achteruit. Maar wij wachten niet af en kiezen voor een andere richting. Dat moet, want we weten dat wij als bouw- en vastgoedsector verantwoordelijk zijn voor 40% van de mondiale uitstoot van schadelijke broeikasgassen. Daarom laten we zien hoe we bouwen binnen het carbon budget én de grenzen van de natuur. Zodat we een betere wereld voor onze kinderen en kleinkinderen achterlaten.

Samen sterker

We gaan samen met jou op reis en praten je in één dag bij over alle facetten van toekomstbestendig bouwen. En hoe snel, slim, betaalbaar en toekomstbestendig bouwen samen kan gaan, ook in deze tijd van teruglopende bouwproductie! Daarnaast maken we de kanteling naar duurzaam bouwen en moeten we de opgave rondom betaalbaarheid invullen. Dit zijn spannende uitdagingen, maar als we het roer omgooien, goed samenwerken en voor lange termijn waarde gaan, kunnen we écht innoveren. Tijdens dit congres laat Duurzaam Gebouwd samen met Provincie Zuid-Holland zien dat het kan. Samen staan we sterker, dus bouw jij mee aan de toekomst? Noteer de datum in je agenda en ga aan de slag!

