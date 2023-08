Duurzaam gebouwd podcast: Gezonde Gebouwen

In deze Duurzaam Gebouwd podcast spreekt Marvin van Kempen met Lousie van de Worp en Jan Henk Tigelaar over natuurinclusief bouwen, klimaatadaptatie en gezondheid.

Aanwezig bij deze podcast zijn Louise van de Worp, Coördinator innovatie bij van Wijnen en Jan Henk Tigelaar, directeur bij Rooftop Revolution. Ze zijn allebei nauw betrokken bij natuurinclusief bouwen.

In 2050 moet Nederland af zijn

Jan Henk is al 7 jaar betrokken bij Rooftop Revolution een organisatie die zich inzet voor groene daken in Nederland. "90% procent van de daken is nog onbenut, je ziet al wel steeds meer zonnepanelen voor schuine daken met de juiste orientatie. Maar er is zo veel meer mogelijk." Een van die mogelijkheden is een groen dak. Met oog op de toekomst spreekt Jan Henk over de doelstelling om in 2050 circulair te zijn. "Nederland moet natuurlijk 'af' zijn in 2050, en dat moet ook. Natuurinclusief bouwen speelt daar een belangrijke rol in."

Sedumdak

Ook Louise van de Worp is bekend met groene daken. "Ik heb bij Van Wijnen in een proeftuin een sedumdak als kopersoptie toegevoegd. In deze proeftuin gaven veel mensen aan dat ze dat geld liever in hun keuken of badkamer zouden steken. Toen heb ik een goed gesprek gehad met de directie en sindsdien is het zo dat als je een uitbouw koopt, ligt daar standaard een sedumdak op." Op deze manier initiatieven opzetten zijn alle deelnemers over te spreken. "Nieuwbouw is al goed onderweg, maar ik wil ook de focus leggen op bestaande bouw en dan vooral in combinatie met betaalbaar wonen. Die combinatie wil ik me graag hard voor maken."

