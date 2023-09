'Leg klimaatbeleid niet stil, maar versnel'

Meer dan honderd organisaties, personen en influencers riepen de Tweede Kamerleden op om het klimaatbeleid niet stil te leggen, ook na de val van het kabinet. Om de klimaatdoelstellingen tijdig in te vullen is er een versnelling nodig en daarom namen acht partijen het initiatief voor de #DoormetDuurzaam-actie op sociale media.

Update: Ondertussen is duidelijk geworden dat minister Rob Jetten van Klimaat en Energie mag doorgaan met de klimaatplannen.

Op 12 september aanstaande stemmen de Tweede Kamerleden over de controversieelverklaringen. De actie roept op in ieder geval tot die tijd door te gaan met de posts op social media, om het belang van klimaatactie te duiden. Olof van der Gaag, voorzitter van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE): “De energietransitie is een marathon, geen intervaltraining. Het is belangrijk dat Kamerleden verantwoordelijkheid nemen voor het voortzetten van het klimaat- en energiebeleid.”

Doorgaan met klimaatbeleid

De #DoormetDuurzaam-actie roept bedrijven en organisaties op om twee dingen te doen. Allereerst het meedoen met de #DoormetDuurzaam-actie op social media en bedrijven en individuen in je netwerk op te roepen om ook mee te doen. Door bijvoorbeeld de oproep in je nieuwsbrief te zetten. Het tweede punt is om een eerdere oproep van onder andere Nationaal Klimaatplatform (NKP) en NVDE te steunen, om door te gaan met klimaatbeleid.

De actie is een initiatief van diverse partijen, waaronder Holland Solar, EnergieSamen en Branchevereniging Bodemenergie. Hier lees je de volledige lijst met initiatiefnemers.