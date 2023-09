ABN AMRO Duurzame 50 daagt jou uit

Het is zo ver: de ABN AMRO Duurzame 50 daagt je uit om sneller te gaan en nóg grotere stappen te zetten voor de verduurzaming van de gebouwde omgeving. Het is tijd om de professional met daadkracht, charisma, contacten, kennis en visie in de spotlight te zetten, door te nomineren. Met een vernieuwde jury, en een koers op een bredere, vernieuwde samenstelling van de lijst met genomineerden.

‘Wie weet er écht verschil te maken in de verduurzaming van de bouwketen?’ Over die vraag buigt een vernieuwde jury zich. Onder anderen Bas Holten van provincie Zuid-Holland, Robert-Jan van Egmond van TKI Urban Energy en Paul Terwisscha van woningcorporatie Volksbelang Helmond sloten zich aan. Over de vernieuwde jury zegt Floortje Speelman, directeur Bouw bij ABN AMRO: “Zij geven verdiende aandacht aan een bredere groep versnellers binnen de keten: gemeenten, woningcorporaties en last but not least de maakindustrie, de ‘doeners’. Met die vernieuwde focus bereiken we een opschudding van de lijst met koplopers. Dat is belangrijk om een diversiteit aan koplopers vertegenwoordigd te krijgen in de ABN AMRO Duurzame 50.”

Hier moet je aan voldoen

Om mee te dingen naar de ABN AMRO Duurzame 50 zijn er vier criteria die je zo optimaal mogelijk moet invullen:

Het initiëren van duurzame projecten en realisatiekracht

Impact

Actieve kennisdeling en zichtbaarheid

Bijdrage aan systeemverandering

Genomineerden krijgen voor deze onderdelen punten en aan de hand hiervan wordt de lijst, een top 50, samengesteld. “We kennen allemaal wel professionals, collega’s en samenwerkingspartners die hoog scoren op de criteria en een enorme duurzame drive in hun werk laten zien. Het is nu tijd om dit soort personen uit te lichten en te nomineren!", daagt Leontien de Waal, sector banker Bouw bij ABN AMRO, tevens jurylid uit.

Laat je horen

Vanaf maandag 21 september is het weer mogelijk om personen te nomineren. Wie is volgens jou een duurzame koploper en brengt creativiteit en vernieuwing in? Uiteraard mag iedereen iemand nomineren! Ook als je niemand wil nomineren, heb je invloed op de uiteindelijke top 50. Van 26 september tot en met vrijdag 13 oktober 2023 is het mogelijk om te stemmen op de genomineerden. Stem op jouw favoriet om diegene zo een hoge plek in de top 50 te geven!

Save the date: 6 december 2023

Om te weten wie de absolute koploper is en aan de haal gaat met de ABN AMRO Duurzame 50, is het nog even geduld uitoefenen: de uitreiking van de award vindt plaats op 6 december 2023. Op dat moment weten we wie de groenste is en als nummer 1 naar huis gaat met de felbegeerde award. Hier lees je alle informatie over de ABN AMRO Duurzame 50.

Elfde editie Duurzame 50

Tot dusver gingen diverse koplopers aan de haal met de prestigieuze award: Coen van Oostrom, Coert Zachariasse, Stefan van Uffelen, Roger Cox, Claudia Reiner en Onno Dwars. Wietse Walinga van Duurzaam Gebouwd kijkt al uit naar de volgende uitreiking en de bekroning van de winnaar: “Dit wordt de elfde keer dat de award wordt uitgereikt. Vanzelfsprekend kijken we uit naar de lijst met nominaties, zodat daar weer de terechte winnaar uitkomt. We horen graag jouw stem!”