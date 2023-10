Laatste kans: nomineer je favoriet voor ABN AMRO Duurzame 50

Met meer dan 100 nominaties kunnen we al spreken van een mooie vertegenwoordiging van duurzame koplopers. Maar wellicht ben je niet toegekomen aan het selecteren van je collega, samenwerkingspartner of professional voor de ABN AMRO Duurzame 50. Om die reden verlengen we de nominatieronde.

We verlengen de nominaties tot donderdag 19 oktober 2023. Dat betekent dat je nog enkele dagen hebt om jouw favoriet te nomineren. Denk aan de vier criteria voor de professional die je in de spotlight zet:

Het initiëren van duurzame projecten en realisatiekracht

Impact

Actieve kennisdeling en zichtbaarheid

Bijdrage aan systeemverandering

Wie wordt wat jou betreft de winnaar van de elfde editie van de ABN AMRO Duurzame 50? Nomineer hier je favoriet.

Herinner je de winnaar van 2012 nog? Coen van Oostrom, CEO van OVG Projectontwikkeling werd bekroond als de allereerste winnaar van de verkiezing Duurzame 50 Vastgoed NL. De jury omschreef Coen van Oostrom als ‘dé initiator van duurzaamheid in de vastgoedbranche.’ Hij gebruikte zijn uitgebreide netwerk om zijn visie op een duurzamere wereld te verwezenlijken en belichaamde het motto "Doen wat je zegt en belooft." Wie gaat wat jou betreft dit jaar winnen?

Blast from the past: Duurzaam Gebouwd-oprichter Coen van Oostrom wint in 2012