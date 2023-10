Van kantoor naar concertgebouw  

Het atrium van EDGE Stadium, dat normaal gesproken leeg is op een vrijdagavond na werktijd, wordt elke vrijdagavond omgetoverd tot een repetitieruimte voor het 80-koppige Symfonieorkest De Philharmonie.

In het licht van de veranderende dynamiek in ruimtegebruik gaat UseSpace, samen met ontwikkelaar Edge en partner EDGE Workspaces, de uitdaging aan om de traditionele benadering van commercieel vastgoed te herdefiniëren. .

Pilotinitiatief bij EDGE Stadium, Amsterdam

De ruimtes in kantoorgebouwen bieden, op momenten dat ze niet in gebruik zijn, de kans om een grotere rol te spelen in positieve maatschappelijke verandering in de buurt. EDGE Workspaces, een dochteronderneming van Edge, en startup UseSpace werken samen om het onbenutte potentieel van kantoorgebouwen te gebruiken voor lokale maatschappelijke waarde. Op de avond van 13 oktober, nodigde het orkest de lokale gemeenschap uit om een openbare repetitie bij te wonen. Buurtbewoners, werknemers, andere sociale organisaties en de gemeente werden verwelkomd om te komen kijken. De aanwezigen hebben niet alleen genoten van een unieke ervaring, maar hebben ook de kans gehad om elkaar te ontmoeten en meer te weten te komen over hun buren. Symfonieorkest De Philharmonie is het eerste van de vele orkesten die hun nieuwe repetitieruimte zullen vinden in het atrium van EDGE Stadium, niet elke repetitie zal openbaar toegankelijk zijn.

“We geloven dat elke vierkante meter het potentieel heeft om een katalysator te zijn voor positieve verandering in onze gemeenschappen. Met dit unieke pilotproject bij EDGE Stadium laten we niet alleen een geweldig voorbeeld zien van maatschappelijke impact, maar herdefiniëren we ook de rol van kantoorgebouwen binnen steden," aldus Florijn Vriend, Head of Wellbeing & Social Impact at Edge.

Nieuw leven in ruimtes

Deze match is een van de vele waar UseSpace mee bezig is in Amsterdam. Met als doel het gebruik van ruimte te optimaliseren door gebruikersfuncties te combineren, creëert de startup ruimte voor iedereen in de stad. UseSpace deelt een holistische aanpak die zowel het commerciële landschap als de bredere gemeenschap ten goede komt. Met Edge aan boord brengt de startup nieuw leven in ruimtes en biedt ze een plek aan sociale initiatieven tijdens voorheen onderbenutte uren in kantoren. Deze vooruitstrevende strategie verhoogt wereldwijd de functionaliteit van ruimtes en bevordert een dieper gevoel van gemeenschap op lokaal niveau.

"Door kantoorruimte buiten kantooruren te gebruiken voor maatschappelijk belang, overbruggen we de kloof tussen de zakelijke en sociale wereld," aldus Mare Santema, medeoprichter van UseSpace.