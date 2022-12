Nieuwe datum congres Gamechangers in de Bouw & Infra

Voortaan gaat hét congres voor innovators en innovaties plaatsvinden in de eerste helft van het jaar. Kom jij op maandag 13 februari ook meepraten en luisteren naar ware gamechangers en systeemveranderingen, zoals bij Rijkswaterstaat en in de wereld van normeringen? Check nu de nieuwe datum én natuurlijk het aantrekkelijke programma.

Hoe gaat de betonwereld er in de toekomst uitzien, wat kunnen we veranderen aan de normen waaraan de bouw moet gaan voldoen en hoe ziet de superhybride warmtepomp er precies uit? Je kan het allemaal ontdekken tijdens het congres Gamechangers in de Bouw & Infra op maandag 13 februari.

Enkelvoudig IPM-Team

Kom ook naar congrescentrum Kontakt der Kontinenten in Soesterberg, waar je kunt horen hoe Rijkswaterstaat pioniert met een grote systeemverandering: enkelvoudige IPM-teams. Daarin vormen de opdrachtgever en de opdrachtnemer een gemixt team. Nathalie Vrancken: “Het is niet alleen een andere projectinvulling, maar ook een nieuwe manier van denken en doen. De partijen kijken in elkaars keuken en geven samen de belangen vorm.” Lees nu alvast enkele achtergronden over het Enkelvoudig IPM-Team, waarover op Gamechangers ook Rijkswaterstaat en een aannemer komt vertellen.

Naast systeemveranderingen, dient ook het gedrag van werknemers in de bouw nog op veel plaatsen een andere koers te nemen. Zo worstelen veel opdrachtgevers nog met de vraag hoe circulair de organisatie is en moet worden. In de provincie Overijssel heeft Marieneke Bijleveld daar volop ervaringen mee en geeft je een inkijkje in haar keuken (hoe implementeer je circulariteit in de organisatie en welke gedragsverandering is daarbij nodig op de werkvloer?).

Vanuit een andere provincie, Noord-Holland, toont Martijn Weening een model waarmee de organisatie een breed en gedetailleerd inzicht heeft gekregen in de CO 2 -emissies en mate van circulariteit van het beheer van de eigen infrastructuur. Hij geeft volop openheid, zodat veel meer organisaties daarvan kun profiteren.

Energie

Innovaties komen natuurlijk ook langs in Soesterberg. Neem de superhybride warmtepomp van duurzaamheidspionier Stefan van Uffelen (bekend van BREEAM) of de bijzondere rioolslibvergisting (onder hoge druk) van Bareau. Worden dat de oplossingen voor onze energievoorziening in de komende decennia?

En over energie gesproken: met de keynotes van Yvette Watson (winnares van de ABN AMRO Duurzame 50 2022; foto boven) en Maurice Beijk (Rentmeester 2050) ga je met een berg inspiratie naar huis, die voldoende is om heel 2023 hard te trekken aan de kar die klimaatverandering heet. En wordt 2023 ook het jaar waarin de normeringen zodanig op de schop gaan dat de bouw nu écht radicaal gaat verduurzamen?

Gaat dat zien, horen én beleven en meld je meteen aan voor het congres Gamechangers in de Bouw & Infra op 13 februari in Soesterberg.