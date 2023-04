Renovatie op campus TU Eindhoven mikt op BREAAM Excellent

Heijmans start deze maand met de grootschalige renovatie van een onderwijsgebouw op de campus van de Technische Universiteit in Eindhoven. Daarbij is het tot een minimum beperken van de milieu-impact een van de belangrijkste uitgangspunten.

Het gigantische onderwijsgebouw Gemini werd begin jaren zeventig gebouwd onder de naam W-Hoog en W-Laag. Sinds de laatste verbouwing in 2011 kreeg het de naam Gemini (Latijn voor tweeling). Gemini-Noord heeft een vloeroppervlakte van 14.000 vierkante meter en bestaat uit een laagbouw-gedeelte met laboratoria en onderwijs- en studieruimtes. Als alle werkzaamheden zijn voltooid, biedt het gerenoveerde pand onderdak aan de faculteiten Werktuigbouwkunde en Biomedische Technologie, evenals diverse onderzoeksgroepen en tal van onderwijsvoorzieningen, zoals collegezalen, studiegebieden, laboratoria, studieverenigingen, vergaderfaciliteiten en een restaurant.

Keurmerk

De opdracht om Gemini-Noord te renoveren volgde op een aanbesteding op basis van een twee-fasen-contract (design & build). In nauw overleg met adviseurs en de TU/e is het pand in kaart gebracht, volledig gestript en nu vangt de renovatie zelf aan. Daarbij is sprake van het ontwerpcertificaat BREEAM Excellent, het wereldwijde duurzaamheidskeurmerk voor het realiseren van duurzame gebouwen. Het uitgangspunt daarbij is om voor deze renovatie de impact op het milieu tot een minimum te beperken. Dat lukt Heijmans onder meer door bestaande elementen, zoals de betonconstructie, te hergebruiken. Verder wordt er ook gekozen voor het toepassen van duurzame materialen, zoals duurzaam gecertificeerd hout.

Naast Gemini-Noord wordt ook het zuidelijke deel aangesloten op het warmte- en koudeopslagsysteem (WKO) onder de campus. Hiermee worden verschillende TU/e-gebouwen op een duurzame manier verwarmd en gekoeld.

De renovatie van het geheel levert Heijmans een omzet op van € 33 miljoen. De oplevering staat gepland voor het laatste kwartaal van 2024.

Bron: persbericht Heijmans

Foto (Shutterstock): Campus TU Eindhoven, met rechts het gebouw Gemini.

