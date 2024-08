Investeringssubsidie voor maakindustrie

Om de productie van hoogwaardige groene technologie (cleantech) door innovatieve maakbedrijven in Nederland te bevorderen, introduceert het kabinet de Investeringssubsidie Maakindustrie Klimaatneutrale Economie (IMKE).

Met deze nieuwe regeling wordt het opzetten van productielijnen voor elektrolyse-installaties, innovatieve zonnepanelen en batterijen gestimuleerd. De regeling is een initiatief van het Nationaal Groeifondsproject GroenvermogenNL. Het is de eerste regeling waarmee de overheid grootschalige productie in de hightech maakindustrie ondersteunt. In totaal is 148 miljoen beschikbaar.

Innovatieve technologieën voor groene groei

Elektrolyse-installaties gebruiken elektriciteit om water om te zetten in waterstof en zuurstof. Het produceren van elektrolyse-installaties is, net als het produceren en recyclen van batterijen en het maken van zonnepanelen, belangrijk voor de verduurzaming van Nederland. Deze technologieën spelen namelijk een essentiële rol in de overgang naar een groene energievoorziening.

Ze verminderen de afhankelijkheid van fossiele energie en zorgen ervoor dat we minder afhankelijk zijn van andere landen. Deze technologieën dragen ook direct bij aan de groei van nieuwe groene techbedrijven en een groene economie. De regeling wordt gefinancierd uit drie Nationaal Groeifonds projecten: GroenvermogenNL (groene waterstof), SolarNL (zonnepanelen) en Material Independence and Circular Batteries (batterijen).

Minister Sophie Hermans (Klimaat en Groene Groei): “Het opbouwen en verder ontwikkelen van nieuwe en groene industrie is ongelooflijk belangrijk voor Nederland. Niet alleen voor onze economie, ook om de klimaatdoelen die we hebben afgesproken te halen. Ondernemers bedenken de oplossingen, maar de stap naar grotere productiehoeveelheden is vaak moeilijk. Met deze investeringssubsidie zetten we, samen met drie Nationaal Groeifonds projecten, een belangrijke stap in het opbouwen van duurzame technologieën en de omslag naar een groene economie.”

Unieke regeling