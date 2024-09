Boer zoekt Bouw aflevering 3: verbouwen van vezelhennep

Het is tijd voor de derde aflevering van Boer zoekt Bouw. In de podcastreeks neemt een boer een bouwer mee naar een erf en gaat een boer met de bouwer mee naar een bouwplaats, waar ze onderling kennisdelen en tot nieuwe inzichten komen.

In deze aflevering van Boer zoekt Bouw brengen we samen met Inge Diepman een bezoek aan Peter Voormeeren, een gedreven boer die afgelopen jaar is overgestapt naar het verbouwen van Vezelhennep. Gerben Overmars sluit als programmaregisseur duurzaamheid bij Woonstichting Triada aan: hij neemt ons mee naar een duurzame demowoning van Triada.

